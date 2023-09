Allgemein | STAR NEWS

Elyas M’Barek: Seine Frau sieht ihn nicht als Frauenschwarm

DE Deutsche Promis - Elyas M’Barek (41) ist in Deutschland ein Superstar, gilt noch dazu als Sexsymbol. Zuhause hinterlässt er allerdings einen ganz anderen Eindruck, wie er gesteht.

Zuhause kein Filmstar

Elyas‘ Ehefrau Jessica sehe ihn mit anderen Augen: "Meine Frau nimmt mich ganz anders wahr, sie hat auch nicht alle meine Filme gesehen", verriet er dem Newsportal ‘Watson’. "Zu Hause bin ich einfach ich und kein Filmstar." Natürlich freut ihn die Begeisterung seiner Fans, aber er weiß sie auch einzuordnen: "Die Leute kennen mich aus meinen Filmen, also über die Figuren, die ich dort spiele. Privat kennen mich nur bestimmte Leute und da spielt das auch überhaupt keine Rolle", betonte er.

Elyas M’Barek liebt New York

Seit er zu seiner amerikanischen Ehefrau nach New York zog, genießt Elyas dort vor allem, dass ihn auf der Straße niemand erkennt: "Ich kann ganz normal U-Bahn fahren, habe ein weitgehend anonymes Leben. In New York bin ich einfach Elyas und das ist schon schön." Und seine Jessica teilt seine Begeisterung: "New York ist der perfekte Platz für uns zwei", schwärmte sie im April im ‘Gala’-Interview. "Eigentlich bin ich in Kalifornien aufgewachsen, aber mein Herz schlägt für New York - schließlich lebe ich schon über 20 Jahre in dieser Stadt." Auch beruflich könnte sich der Umzug in die USA für den Schauspieler auszahlen: "Seitdem sind wirklich mehr Anfragen oder Angebote auf Englisch gekommen. Vielleicht auch deshalb, weil ich jetzt eine Green Card besitze, also in Amerika arbeiten darf", freute sich Elyas M’Barek.

Bild: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images