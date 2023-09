Allgemein | STAR NEWS

Einbrecher bei Elyas M’Barek: „Das war ein richtig traumatisches Erlebnis“

DE Deutsche Promis - Elyas M'Barek (41) und seine Frau Jessica (35) schlafen nicht mehr ohne Alarmanlage. Das berichtete der Schauspieler in der neuesten Folge seines Podcasts 'Enter Sandman'. Der Grund: Das Paar hatte im Sommer in seinem Haus auf Ibiza ungebetenen Besuch von Einbrechern.

"Tatsächlich völlig bescheuert"

"Ich wache auf nachts und auf einmal geht die Tür vom Schlafzimmer auf", erinnerte sich der 'Fack ju Göhte'-Star an die Schreckensnacht. Sein erster Gedanke war, dass es seine Frau sein musste. "Doch ich gucke nach rechts – und sie liegt neben mir!" Halb im Schlaf sagte er "Hallo", und die Tür ging wieder zu. Daraufhin war Elyas endgültig wach. "Ich habe mir irgendetwas gepackt, bin vorsichtig runter. Tatsächlich völlig bescheuert habe ich mir in der Küche irgendein Messer geschnappt und habe währenddessen die Polizei angerufen. Weil ich wusste: Da ist jemand. Aber ich war so perplex, dass ich gar nicht wusste, wie ich die Situation handeln kann.“

Elyas M'Barek hatte Glück im Unglück

Elyas M'Barek sei dann bis zum Eintreffen der Polizei durchs Haus gestreift, habe dabei auch eine aufgebrochene Tür entdeckt, durch welche sich die Einbrecher Zugang zu seinem Haus verschafft hatten. Eine Bestandsaufnahme ergab, dass außer etwas Bargeld nichts fehlte — die Diebe hatten Kreditkarten und Computer verschmäht. Dennoch schreckte der Gedanke, dass sie versucht hatten, ins Schlafzimmer zu kommen: "Das war ein richtig traumatisches Erlebnis." Mittlerweile haben Elyas und seine Frau aufgerüstet, stellen sicher, dass die vor dem Schlafengehen die Alarmanlage an ist, wenn sie auf Ibiza sind.

Seinen Hauptwohnsitz hat das Paar aber mittlerweile nach New York verlegt. Hier kann der Star unerkannt durch die Straßen gehen, was in Deutschland nicht mehr möglich ist, wie er im 'Men's Health'-Interview erzählte. "Es gefällt mir, wenn ich unsichtbar bin", so Elyas M'Barek, der wohl hofft, dass auch Einbrecher ihm künftig weniger Beachtung schenken.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images