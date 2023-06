Allgemein | STAR NEWS

Elyas M’Barek liebt New York: Einfach mal unsichtbar sein

DE Deutsche Promis - Elyas M’Barek (40) erlebt in seiner Wahlheimat New York, was ihn im Deutschland nicht mehr vergönnt ist – er kann unerkannt durch die Straßen laufen oder einfach mal mit der U-Bahn in den Park fahren. Im aktuellen ‘Men’s Health’-Interview verriet er mehr über seinen Alltag im Big Apple.

"Es gefällt mir, wenn ich unsichtbar bin", schwärmte der Fack ju Göhte-Star in der neuen ‘Men's Health’. "Im Privatleben finde ich es voll okay, wenn ich gar keine Beachtung bekomme." Im Mittelpunkt stehe er im Job schon genug, findet Elyas. "Es ist das Allerschönste für mich, wenn ich in New York auf der Parkbank sitze oder U-Bahn fahre und die Leute beachten mich nicht. Es ist das Größte!" Seinen Bekanntheitsgrad und den Erfolg in Deutschland weiß er natürlich zu schätzen, privat lebt er lieber anders: "Ich brauche das aber nicht unbedingt, um glücklich zu sein."

Mit Meditation zu Entspannung und Zufriedenheit

Auch seine Ehefrau Jessica, die er im vergangenen Jahr heiratete, liebt New York: “Ich bin eigentlich in Kalifornien aufgewachsen, aber mein Herz schlägt für New York – immerhin habe ich schon über 20 Jahre in dieser Stadt gelebt“, erklärte das Model, das auch als Schauspielerin arbeitet, in einem ‘Gala'-Interview. Elyas hat es auch gelernt, mitten im Metropolengetümmel zu entspannen: "Ich lege Termine nicht mehr so, dass ich total in Stress gerate. Denn alles, was man mit Ruhe tut, wird einfach besser", sagter er 'Men’s Health’. Damit das klappt, hat er sogar angefangen zu meditieren: "Das kann ich jedem empfehlen. Es ist ein bisschen wie ein Entknoten im Gehirn: Ich stelle fest, wo etwas drückt, und unternehme etwas dagegen", beschreibt Elyas M’Barek seinen Weg zu einem stressfreien Leben.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images