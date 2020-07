Allgemein | STAR NEWS

Ein echtes Multitalent: Heidi Klum wird zur Künstlerin

DE German Stars - Bei Heidi Klum (47) ging es in den letzten Monaten blumig zur Sache. Das sonst so viel beschäftigte Model hatte im Gegensatz zu vielen anderen keine Probleme, sich während des Lockdowns die Zeit zu vertreiben.

Körper und Kirschblüten

Die 'Germany's Next Topmodel'-Moderatorin griff zum Pinsel und beglückte ihre Fans mit bunten Blumen-Gemälden, die sie auch auf Instagram teilte. Natürlich weiß der deutsche Exportschlager sich neben der Kunst eindrucksvoll in Szene zu setzen: Die Fotos, die von dem Model auf Instagram geteilt wurden, erfreuen nicht nur Liebhaber farbenfroher Kunst, sondern zeigen auch Heidi in ihrer ganzen Pracht im Bikini. Die Kombi aus Kirschblüten und knackigem Po lässt den Like-Zähler natürlich in die Höhe schnellen.

Heidi Klum hat schon immer gern gemalt

Dabei ist die Malerei kein neues Hobby für Heidi Klum. Bereits früher soll sie laut ihrem Vater Günther Klum gern mal zum Pinsel gegriffen haben. "Bei uns hängen etliche Bilder von ihr in unserer Wohnung", so der Papa gegenüber 'Bild'. Er selbst habe allerdings kein Gespür für Kunst, wie er zugibt, ganz anders als einer von Heidi Ex-Männern: Das Model war drei Jahre lang mit dem New Yorker Kunsthändler Vito Schnabel liiert. Das Paar trennte sich 2017. Ob er wohl irgendwann einmal eines von Heidi Klums Gemälden verkauft?