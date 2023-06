Allgemein | STAR NEWS

Ehe vor dem Ende? Oliver und Amira Pocher packen aus

DE Deutsche Promis - Oliver Pocher (45) und seine Frau, die Moderatorin Amira (30), konnten in den vergangenen Tagen lesen, dass ihre Ehe nicht mehr so funktioniert. In ihrem Podcast 'Die Pochers' gehen die beiden das Thema an, was natürlich alle am meisten interessiert.

“Wenn wir es wissen, dann können wir es euch auch sagen"

Wenn die Gerüchteküche um ein verheiratetes Promi-Paar köchelt, schaut man ja gleich auf die Hände. Wo ist der Ehering? Und genau das fragte auch der Komiker, denn seine Gattin hat da an der rechten Hand nichts. "Ich mache aktuell so viel Sport. Der liegt im Fitnessraum", kam die etwas lahme Ausrede, aber auch gleich die Rechtfertigung, dass dies nichts zu bedeuten habe. "Aber ich trage ja gar keinen Schmuck. Schon seit Wochen nicht." Dass die Leute neugierig über ihren Ehestatus sind, finden beide nicht schlimm. Aber sie können ihnen auch keine genaue Erklärung geben, warum es momentan nicht läuft. "Wenn wir es wissen, dann können wir es euch auch sagen", offenbarte die Moderatorin ihren etwas ratlosen Zustand.

Oliver und Amira Pocher wollen weiter zusammenarbeiten

Aber es knatscht, und das einzig Gute daran sei, dass sie nicht wie andere Paare, die auf Social Media immer heile Welt vorgaukeln, seien, findet Oliver Pocher. Die Krise habe auch nicht gestern angefangen, verriet Amira Pocher, aber sie gibt sich kämpferisch, dass man irgendwie noch zusammenhalten würde. "Wir sind ja trotzdem ein Team. Die Pochers sind eben die Pochers."

Die Österreicherin kennt ja auch noch ganz andere Beziehungen. Unlängst berichtete sie in ihrem Podcast, wie sie es zwei Jahre mit einem sehr kontrollierenden Mann ausgehalten habe, der extrem eifersüchtig gewesen sei. "Wenn nur das Handy vom Nachbarn geklingelt hat, hieß es, du hast ein zweites Handy und dann wurden da Betten auseinandergenommen." Dies scheint bei Oliver und Amira Pocher nicht der Fall zu sein und man wünscht ihnen, dass sie ihre Ehe wieder in den Griff bekommen.

Bild: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images