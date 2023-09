Allgemein | STAR NEWS

Oliver und Amira Pocher und die Tränen zum Ehe-Aus: „Das zeigt ja, dass noch so ein Restgefühl in dir ist“

DE Deutsche Promis - Beim Live-Podcast von Oliver Pocher (45) und seiner Frau Amira (30) flossen schon letzte Woche reichlich Tränen. Der sonst stets so spöttische Moderator und Comedian zeigte sich in Köln nach dem Ehe-Aus des Paares von seiner verletzlichen Seite, trug sogar noch seinen Ehering.

Oliver Pocher zeigt sich verletztlich

"Hast mir das Herz gebrochen, ja? Da macht man keine Witze drüber", klagte der TV-Star, dem sonst nichts heilig ist, wenn es darum geht, andere Menschen zu verspotten. Er konnte seine Tränen nicht zurückhalten. Auch die Moderatorin musste schlucken, als die beiden ihr Gefühlsleben vor Live-Publikum ausbreiteten. Diese Woche arbeiteten die beiden das Drama jetzt auf. "Ich kann dich nicht weinen sehen und mir tut das natürlich auch weh. Als wir uns das erste Mal umarmt haben, habe ich schon gesehen, dass du rote Augen hast", sagte Amira in der neusten Folge und 'Die Pochers' und versicherte ihrem Noch-Mann, dass er ihr "natürlich nicht egal" sei.

Amira Pocher sieht noch immer ein Team

"Das zeigt ja, dass noch so ein Restgefühl in dir ist", erwiderte Oliver Pocher. Klar, denn vier Jahre Ehe mit zwei gemeinsamen Kindern lässt man nicht so einfach hinter sich. Und so zieht man auch der Familie zuliebe noch immer an einem Strang. "Wir sind immer noch ein Team!" versicherte Amira. Ende August hatten die beiden ihr Ehe-Aus ebenfalls im Podcast bekannt gegeben, die endgültige Entscheidung kam wohl von Amira. "Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist und das muss man jetzt auch annehmen", erklärte Olli.

Beide wohnen noch im selben Haus. "Das ist ja hier alles geregelt, alles fair aufgeteilt, jeder hat seinen eigenen Security", verriet Amira Pocher kurz nach Bekanntgabe der Trennung. Das sei aber vor allem aus Rücksicht auf den Nachwuchs. "Wenn keine Kinder im Spiel wären, hätte man das jetzt nicht gemacht."

Bild: Tobias Hase/picture-alliance/Cover Images