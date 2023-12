Allgemein | STAR NEWS

Endlich Annäherung bei Amira und Oliver Pocher: „Bitter, bitter, bitter nötig!“

DE Deutsche Promis - Weihnachten, das Fest des Friedens und der Liebe? Zumindest bei Amira Pocher (31) und ihrem Noch-Mann Oliver (45) scheint es so etwas wie einen Durchbruch gegeben zu haben. Die Moderatorin und der Comedian haben nämlich endlich mal miteinander gesprochen.

Amira Pocher wurde laut

Das berichtete Amira jetzt in ihrem Podcast, welchen sie gemeinsam mit ihrem Bruder Hima betreibt. "Wir haben vor ein paar Tagen telefoniert, Olli und ich", erzählte sie. "Das ging zwei Stunden, das war sehr emotional und sehr laut, von meiner Seite natürlich. Das sage ich auch ganz ehrlich. Aber das war bitter, bitter, bitter nötig! Und war auch wirklich mal gut! Ich kann jetzt wieder normal mit ihm reden.“ Entspannt sich das Verhältnis der beiden jetzt ein wenig? Das wäre ja allein schon der beiden gemeinsamen Söhne wegen wünschenswert. Man habe offene Fragen klären können, versicherte Amira, und das sei gut gewesen.

Oliver Pocher will "eine schöne Zeit"

"Wir haben viel geredet und uns ausgetauscht. Es ist okay jetzt gerade", berichtete Amira Pocher weiter. "Das ist ja auch kein Dauerzustand, ist ja klar. Aber es ist auch klar, dass das so frisch in dieser Dimension natürlich überhaupt nicht machbar ist. Und ich glaube, da wird mich wohl jeder verstehen." Das Tauwetter zwischen den Eheleuten ist auch bitter nötig, nachdem Oliver Pocher zuletzt sogar unangemeldet bei einer Veranstaltung mit Biyon Kattilathu (39) aufgetaucht war, dem Mann, den er beschuldigt, ein Verhältnis mit seiner Frau zu haben. Beide streiten die Beziehung ab, doch sie war immer wieder Mittelpunkt der oft geschmacklosen Angriffe des Comedians auf seine Frau. Bei dem Treffen soll Olli Biyon sehr direkte Fragen gestellt haben. Anschließend erklärte er bei einer Charity-Gala: "Dann werden wir noch einmal darüber sprechen und dann ist das Thema auch beendet und dann machen wir nur noch lustige Sachen und haben auch eine schöne Zeit." Ob es wirklich ruhig wird bei Oliver und Amira Pocher, wird sich noch zeigen.

Bild: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images