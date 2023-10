Allgemein | STAR NEWS

Rosenkrieg bei Amira und Oliver Pocher: Wie geht es weiter?

DE Deutsche Promis - Amira (31) und Oliver Pocher (45) sind bekanntlich kein Paar mehr. Aber die beiden wollten eigentlich mit ihrem lukrativen Podcast ‘Die Pochers' weitermachen. Doch die gerade veröffentlichte Folge, die im September vor Publikum aufgezeichnet wurde, ist dann doch die letzte, zumindest im gewohnten 'Die Pochers’-Format.

"Wer ist da alles dabei?"

In der spekulierte das Ex-Paar, wie es wohl Weihnachten feiern würde. "Weihnachten werden wir wohl zusammen verbringen, hoffentlich. Alle", hoffte die Moderatorin ('My Mum Your Dad'). Ihr Noch-Gatte stellte dann aber die entscheidende Frage: “Wer ist da alles dabei?" Eigentlich eine seltsame Frage, denn eigentlich ist Weihnachten eine Familientradition, und wer alles zum Feiern kommt, regelt sich in der Regel von selbst. Zumal Amira und Olli sich ja eigentlich im Guten trennten. Gab es zum Zeitpunkt der Aufzeichnung schon Anzeichen dafür, was sich später abspielen sollte?

Getrennte Podcasts von Amira und Oliver Pocher

Auf Social Media veröffentlichte Amira Pocher vor wenigen Tagen ein Anwaltsschreiben, mit dem sie spekulative Berichte, sie sei neu liiert, unterbinden will. Daraufhin schlug ihr Noch-Gatte zurück.

Auf Instagram teilte er mit, dass nun Schluss mit dem gemeinsamen Podcast sei: "Aufgrund der mir erlangten Erkenntnisse der letzten Tage und den dadurch entstandenen Vertrauensverlust ist eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich. Damit endet unser Podcast mit einer letzten voraufgezeichneten Folge vom 11. September am kommenden Freitag." Amira Pocher folgt Oliver Pocher auch auf Instagram nicht mehr. Betreiber Podimo hat mittlerweile allerdings in Aussicht gestellt, dass man weitermachen wolle - in welcher Form, scheint noch nicht festzustehen, Gespräche würden mit beiden Seiten geführt. Gemeinsam werden Oliver und Amira Pocher aber wohl weder Weihnachten feiern noch weiter Podcasts machen.

