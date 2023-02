Allgemein | STAR NEWS

Drake: Der Rapper muss zum Mord seines Kollegen XXXTentacion aussagen

DE Showbiz - Drake (36) ist vorgeladen worden, unter Eid zum Mord an XXXTentacion (†20) auszusagen. Der Verteidiger eines der Angeklagten glaubt, dass der Rapper ('God's Plan') etwas mit dem Tod seines Kollegen zu tun hat.

Wer erschoss XXXTentacion?

Jahseh Onfroy, wie XXXTentacion mit bürgerlichem Namen hieß, wurde im Juni 2018 auf offener Straße ermordet. Er hatte gerade ein Motorradgeschäft in Deerfield Beach in Florida verlassen, als auf ihn geschossen wurde. Ein Mann ist bereits wegen der Tat verurteilt worden, jetzt stehen Michael Boatwright, Trayvon Newsome und Dedrick Williams ebenfalls im selben Fall vor Gericht. Williams' Anwalt ist davon überzeugt, dass Drake in den Fall verwickelt ist. Angeblich soll Mauricio Padilla den Kanadier schon Ende Januar aufgefordert haben, eine Aussage zu machen, doch der Superstar war nicht erschienen.

Für Drake wird es ernst

Jetzt wird es ernst für Drake, denn Padilla hat eine richterliche Anordnung erwirkt, der sich der Musiker beugen muss. Am 24. Februar wird seine Aussage erwartet. Sollte er erneut nicht vorstellig werden, so steckt er in ernsten Schwierigkeiten: Er würde nur drei Tage später vor Gericht erscheinen und sich wegen Missachtung der Institution verantworten müssen.

Der Grund warum Padilla vermutet, dass Drake in den Mord an XXXTentacion verwickelt ist, ist eine angeblich Fehde zwischen den beiden Rappern. Jaseh Onfroy soll wenige Monate vor seinem Tod in seinen Instagram Storys behauptet haben: "Wenn mich jemand umbringen will, ist es @champagnepapi (Drakes Instagram-Name). Ich verpetze ihn jetzt." Später löschte er das Posting allerdings und behauptete, er sei gehackt worden. Die Fehde wiederum soll aufs Vorjahr zurückgehen — damals hatte XXXTentacion behauptet, Drake habe einen Song von ihm geklaut und den Superstar mehrfach auf Social Media getrollt.

Bild: Palace Lee/INSTARimages.com