Allgemein | STAR NEWS

Dicke Lippe: Was hat Laura Müller da gemacht?

DE German Stars - Bei diesem Instagram-Post von Laura Müller (20) wird wohl so mancher zweimal hinschauen, denn ihre Oberlippe sieht auffällig fülliger aus. Geschickt geschminkt oder mit Fillern nachgeholfen?

Laura Müller freut sich auf ihre Traumhochzeit

Verheiratet sind sie schon, aber ihre Hochzeitsfeier steht noch aus: Schlagersänger Michael Wendler (48, 'Egal') und Laura Müller wollen es nach der standesamtlichen Trauung per Video-Konferenz endlich richtig krachen lassen, mit einer Traumhochzeit irgendwo in Europa, die natürlich von Vox als Teil ihrer Doku-Soap 'Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet' übertragen werden soll. Klar, dass Laura für diesen Anlass die schönste Braut aller Zeiten sein möchte. Ihre vollere, nach oben gewölbte Oberlippe, die sie auf Instagram aktuell in Szene setzt, sieht laut Expertenurteil jedoch nicht natürlich aus: "Also meiner Meinung nach ist die junge Frau frisch aufgespritzt", sagte Dr. Michael Schmidt-Kulbe vom 'Zentrum der Aesthetik' gegenüber 'Bild'. "Erstens: Normalerweise ist die Unterlippe von Natur aus immer etwas größer als die Oberlippe. Hier ist es umgekehrt der Fall. Zweitens: Die Oberlippe ist so massiv aufgefüllt worden, dass sie sich nach oben wölbt, was man ja eigentlich immer vermeiden sollte."

Der Wendler liebt Lauras neuen Look

Michael Wendler gefällt‘s, und das ist ja schon mal schön: "I love you", schreibt er in seinem Kommentar und spendiert noch ein Herzchen. Er selbst hat ohnehin nichts gegen verschönernde Eingriffe einzuwenden, ließ sich bereits Botox spritzen und legte sich auch schon unters Messer, um seine Nase zu optimieren. "Wenn man sich verbessern kann oder es medizinisch sogar notwendig ist, dann sollte man das auf jeden Fall machen", zitiert Bild den stolzen Ehemann von Laura Müller.