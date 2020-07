Allgemein | STAR NEWS

Das ist wohl Geschmackssache: Wo Cardi B ihre Haut bleichen lässt

DE Showbiz - Die Fans von Cardi B (27) sind es gewohnt, dass die Rapperin ('Bodak Yellow') alle Aspekte ihres bunten Lebens mit ihnen teilt. Doch was die Musikerin am Montag in ihrer Instagram Story verriet, verschlug selbst ihren hartgesottenen Anhängern für einen Moment den Atem.

"Ich glaube nicht an Hautaufhellung"

Im Video sind lediglich Cardi Bs Beine zu sehen. "Ich bleiche meine verdammte Muschi", erklärte Cardi in ihrer gewohnt blumenreichen Sprache. "Ja, ich lasse mir die Vagina und die Achseln bleichen." Die Erklärung folgte auf dem Fuße: "Manchmal rasieren wir uns nur ganz schnell und die Vagina wird ein wenig dunkel." Generell sei sie allerdings mit ihrer Hautfarbe vollauf zufrieden, versicherte die Musikerin: "Ich glaube nicht an Hautaufhellung. Ich glaube ins Bleichen der Achseln und der Vagina…und vielleicht noch das A****loch."

Cardi B leidet für die Schönheit

Nach einer kleinen Pause ging es dann eher klassisch weiter und ihre Fans durften Cardi B noch beim Entfernen der Härchen auf ihrer Oberlippe zuschauen. Dabei schrie der Star, als der Wachsstreifen von der empfindlichen Stelle gerissen wurde. Dabei ist sie eigentlich hart im Nehmen. Erst vor kurzem hatte die Rapperin ein Video geteilt, auf dem sie sich neue Hautpiercings aufs Brustbein verpassen lässt — eine äußerst schmerzhafte Prozedur. Dabei war ebenfalls zu hören, wie sie laut schreit, doch ihr Mann Offset sprach ihr Mut zu. Für die Schönheit leidet Cardi B eben gern.