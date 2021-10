Allgemein | STAR NEWS

Das Baby kommt bald: Gülcan Kamps sitzt auf gepackten Koffern

DE Deutsche Promis - Aufregende Tage für Gülcan Kamps (39). Die ehemalige VIVA-Moderatorin erwartet ihr erstes Kind, und nach einer zunächst von Übelkeit geprägten Schwangerschaft geht es dem TV-Star jetzt besser.

Endlich macht Kofferpacken Spaß

Gülcan sitzt auf gepackten Koffern, denn lange dauert es nicht mehr, bis der Nachwuchs da ist. Am Dienstag (19. Oktober) meldete sie sich mit einem emotionalen Posting bei ihren 185.000 Followern auf Instagram zu Wort. "Kennt ihr diese Tage im Leben, die wahnsinnig emotional sind und die man nie vergessen wird? Gestern Abend hatte ich so einen emotionalen Moment." Zum ersten Mal in ihrem Leben habe sie Freude bei etwas gehabt, was ihr sonst eher eine lästige Pflicht ist: Kofferpacken - "für einen sehr kleinen und für mich besonderen Menschen."

Gülcan Kamps schwierige erste Monate

Sie hoffe allerdings, so die Moderatorin weiter, dass sie viel zu früh damit begonnen hat, "aber ich hatte gestern diesen Impuls und ich glaube, ich konnte sogar meine kleine Koffer-Pack-Phobie affirmieren." Bis zu diesem Moment war es ein weiter Weg, wie Gülcan gegenüber 'Bild' versicherte.

Die ersten Monate der Schwangerschaft seien hart gewesen: "Die ersten 3 Monate konnte ich kein Gemüse, Obst, Fleisch oder Fisch zu mir nehmen. Besonders schlimm war Kaffee. Durch die extreme Übelkeit am Anfang konnte ich fast nur Kartoffeln essen. Zum Glück war dieser Zustand dann von dem einen auf den anderen Tag vorbei." Jetzt heißt es Daumendrücken, dass Gülcan Kamps auch wirklich alles im Koffer hat, was sie braucht.

Bild: Andreas Arnold/picture-alliance/Cover Images