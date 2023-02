Allgemein | STAR NEWS

„Das arme Kind“: Was sein Vater über Michael Wendlers anstehenden Nachwuchs denkt

DE Deutsche Promis - Wenn Enkelkinder unterwegs sind, sind die werdenden Großeltern oft aufgeregter als die angehenden Eltern. Doch bei der Familie von Michael Wendler (50) und Laura Müller (22) herrscht nicht überall eitel Sonnenschein darüber, dass der Sänger ('Egal') und die Influencerin erstmals gemeinsamen Nachwuchs erwarten.

Laura Müller verweist gleich auf OnlyFans

Am Montagmorgen (6. Februar) hatte Laura auf Instagram die Bombe platzen lassen. "Liebe im Bauch: Unser großes Glück ist unterwegs", schrieb Laura zu einem Foto, auf dem beide in die Kamera lächeln und er ein Paar gestrickter Babyschuhe ins Bild hält. Ganz die Geschäftsfrau verwies sie für "die ersten exklusiven Bilder von meinem Babybauch" auf den OnlyFans-Account des Paars, diewendlers. So weit, so peinlich. Kurz darauf meldete sich der Vater des Wendlers zu Wort und ließ die Nation wissen, was er vom Familienglück der beiden hält — und dass dies nichts Gutes verheißt, wissen wir allein deswegen schon, weil Manfred Weßels zuvor schon mit einem Enthüllungsbuch gegen seinen Sohn geschossen hatte.

Michael Wendlers Vater disst Laura

Michael Wendlers Vater schönt nichts, spricht von einem "armen Kind", welches sich später für seine Eltern schämen werde", schimpfte er gegenüber 'Bild'. Im Gespräch mit RTL war er ebenfalls wenig zimperlich: "Ich halte das für keine gute Idee, jetzt noch ein Kind in die Welt zu setzen, schon gar nicht mit Laura." Für seine Schwiegertochter hat er wenig übrig: "Sie hat für mich nicht alle Latten am Zaun und hat gezielt jemanden gesucht, um in die Öffentlichkeit zu kommen…Sie ist für mich billig und ein verkommenes Objekt.“ Autsch! Seinen Sohn nannte er einen "Spinner". Strampler wird er dem Paar wohl erstmal keine schicken. Für Laura Müller ist es das erste Kind, Michael Wendler hat bereits eine 20 Jahre alte Tochter aus erster Ehe.

