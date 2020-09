Allgemein | STAR NEWS

Cora Schumacher: Wen küsst sie denn da?

DE German Stars - Verwirrung um Cora Schumacher (43): In ihrer neuen Sendung 'Coras House Of Love' ist die ehemalige Frau von Formel-1-Star Ralf Schumacher auf der Suche nach dem Einen. Doch gefunden hat das Model scheinbar gleich zwei Herren, die ihr Herz erobern.

Liebesurlaub auf Kreta

Profi-Boxer Denny Heidrich (32) schien bereits vor Ende der Sendung das Rennen bei Cora gemacht zu haben, denn die beiden wurden eng umschlungen auf Kreta beobachtet. 'Bild' veröffentlichte vor wenigen Tagen Bilder der beiden, die den Schluss zuließen, dass sie sich im Pärchenurlaub befanden. Doch die Boulevardzeitung hat bereits Einblick in die nächste Folge von 'Coras House Of Love' erhalten, und dort bietet sich ein anderes Bild.

Cora Schumacher kann sich nicht entscheiden

In der Folge, die am Freitag (4. September) auf Joyn ausgestrahlt wird, geht Cora mit einem anderen auf Tuchfühlung: Sascha scheint ihr Favorit zu sein. "Wenn ich der einzige war, der heute geküsst worden ist, ist der Tag für mich wunderbar gelaufen. Das hat mir gut getan und auch mein Ego gepusht", ist Sascha in der Folge zu hören. Der Kandidat macht sich wohl Hoffnung: "So ein Kuss ist eine ganz besondere Sache. So schätze ich die Cora nicht ein, dass sie mit jedem rumknutscht …" Da hat er sich allerdings getäuscht, denn in der gleichen Folge gibt es auch heiße Küsse für Denny. Für wen wird Cora Schumacher sich wohl am Ende entscheiden?