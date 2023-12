Allgemein | STAR NEWS

Die nächste Kandidatin steht Fest: Cora Schumacher geht ins Dschungelcamp

DE Deutsche Promis - Kandidatin Nr. 2 fürs nächste Dschungelcamp steht fest. Wie RTL bekannt gegeben hat, hat Cora Schumacher (46) ihre Teilnahme an der bevorstehenden Staffel von 'Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!' zugesagt. Das Model hofft, in der härtesten Spielshow vor allem eines — oder eine — zu finden.

Reise zu sich selbst

"Ich bin auf der Reise zu mir selbst", erklärte die Ex von Formel-1-Star Ralf Schumacher (48) im Gespräch mit RTL. "Ich freue mich einfach total darauf, mich selber neu kennenzulernen. Dass der Zuschauer mich vielleicht so kennenlernt und mich auf dem Weg zu mir selbst begleitet." Mit der ehemaligen Rennfahrerin reiht sich ein echter Fan der Sendung bei den Kandidat*innen ein: "Ich habe es so oft im TV gesehen – ich freue mich, diese Erfahrung zu machen!" Cora weiß also, was auf sie zukommt, und kneifen kommt für sie nicht infrage. "Ich werde immer alles versuchen und bin sehr aufgeregt", versicherte sie. Der Fallstricke ist sie sich bewusst, und ganz besonders die kulinarische Durststrecke wird wohl eine große Herausforderung.

Was Cora Schumacher besonders vermissen wird

Wie es wohl wird, wenn es außer Bohnen nichts zu essen gibt? Cora Schumachers Kommentar: "Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen…ein Schweinepenis oben drauf…ich weiß nicht, was mein Magen dazu sagt." Besonders werde ihr der Zucker fehlen, davon konsumiert sie eigenen Angaben zufolge reichlich. Daher langt sie jetzt noch einmal richtig zu. Ein Mitspieler steht übrigens schon fest: Auch Heinz Hoenig (72) wird sich Down Under auf die Suche nach neuen Herausforderungen machen. Im Gegensatz zu Cora weiß er aber nicht so recht, was auf ihn zukommt, denn der Schauspieler hat sich eigenen Angaben zufolge noch keine einzige Show angeschaut. Das Rauhbein verlässt sich ganz auf seine Menschenkenntnis. "Ich merke schon, wer Angst hat. Ich merke, wer lügt und ich merke auch, wer lügen will", sagte er und behauptete, er sei "gefeit auf alles", hoffe auf "Erkenntnisse, Erkenntnisse - die kannste nicht kaufen. Die musst du erleben." Ganz ohne Nervenflattern geht es bei Cora Schumacher indes nicht, wie sie gestand: "So langsam krieg ich ein bisschen Respekt."

Bild: picture alliance / | -