Allgemein | STAR NEWS

„Finde ich großartig“: Worauf sich Cora Schumacher im Dschungel ganz besonders freut

DE Deutsche Promis - Die zweite Kandidatin für die bevorstehende 17. Staffel von 'Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!' ist ein echter Fan der Sendung. Cora Schumacher (46) kann es kaum abwarten, bis es nach Australien geht. "Ich habe es so oft im TV gesehen – ich freue mich, diese Erfahrung zu machen!" wurde die Rennfahrerin von RTL in der Ankündigung zitiert.

Winkt eine Rekord-Gage?

Mittlerweile meldete 'Bild', dass die Ex-Frau von Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher wohl noch mehr Grund hat, voller Freunde in den Flieger nach Down Under zu steigen, denn die Boulevardzeitung will erfahren haben, dass man das Model mit einer Rekord-Gage locken konnte. Wie viel das ist, wird nicht verraten. Zum Vergleich: Die bisherige Höchstmarke ist Claudia Effenbergs halbe Million, die der Designerin für ihre Teilnahme Anfang 2023 gezahlt wurde. Ob Rekord-Gage oder nicht, auf eines freut sich Cora schon ganz besonders.

Cora Schumacher auf Zuckerentzug

Cora Schumacher findet nämlich Uniformen "unheimlich sexy", wie sie RTL verriet. Dass alle Kandidat*innen die gleiche Ausrüstung bekommen, hat zudem auch praktische Aspekte: "Dieses Mal wird mir das Kofferpacken sehr leicht fallen…Ich finde das toll, weil das so bodenständig ist. Ich muss mir einmal keine Gedanken darüber machen: Was ziehe ich an? Ich ziehe mir einfach dieses Outfit an und alle sehen gleich aus. Das finde ich großartig." Wie großartig es wirklich wird, wenn erst einmal die Dschungelprüfungen beginnen, wird sich noch zeigen. Besonders fürchtet sie sich nämlich davor, nichts Süßes zu bekommen und dann sauer zu werden. "Für mich wird der Zuckerentzug auf jeden Fall eine Herausforderung sein", erklärt Cora Schumacher, die bis zum Abflug nach Australien noch fleißig naschen und Cola trinken will.

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images