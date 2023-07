Allgemein | STAR NEWS

Cora Schumacher auf OnlyFans: „Freizügig aber definitiv ästhetisch“

DE Deutsche Promis - Für Cora Schumacher ist Freizügigkeit nichts neues. Schließlich hat sich die Ex-Frau von Rennfahrer Ralf Schumacher auch schon mal für den 'Playboy' entblättert. Seit Neuestem ist sie jetzt auf OnlyFans zu sehen.

"Wieso geht das bei Männern und bei Frauen ist das tabu?"

"Ich bin 46 Jahre alt und fühle mich pudelwohl in meiner Haut. Warum sollte ich nicht das eine oder andere Oben-ohne-Foto mit der Öffentlichkeit teilen?" so die Reality-Queen gegenüber 'Bild'. Dabei stellt sie klar: "Meine Seite auf OnlyFans wird zwar freizügig sein, aber definitiv ästhetisch bleiben." Cora sieht nicht ein, warum Männer und Frauen mit zweierlei Maß gemessen werden, wenn es darum geht, die Hüllen fallen zu lassen. Überall auf Social Media gäbe es nackte männliche Oberkörper zu sehen. "Auch das ist sexuell sehr anreizend, zumindest für mich, diese Fotos werden aber nicht zensiert! Wieso geht das bei Männern und bei Frauen ist das wieder mal tabu?" fragt die ehemalige Rennfahrerin.

Cora Schumacher machte eine schwere Zeit durch

Richtig Geld macht Cora Schumacher übrigens auch: "Es sind jetzt in etwas über 24 Stunden tatsächlich nahezu 10.000 Euro gewesen." Dass sie sich so selbstbewusst präsentieren kann, macht sie froh, denn hat auch schwerere Zeiten hinter sich: "Ich bin verfrüht in die Wechseljahre gekommen, wusste erst gar nicht, was mit mir überhaupt los war. Meine Laune war miserabel, leicht depressiv." Sie habe zugenommen, kein Selbstwertgefühl mehr gehabt. Erst mit verschriebenen Hormonen ging es wieder bergauf.

Mittlerweile hat Cora so einiges in ihrem Leben probiert und gemacht. Auf Instagram wollte ein Fan kürzlich wissen, ob sie wohl auch noch mal wieder selbst Rennen fahren würde, so wie früher. Das hat der Star wohl nicht vor. "Das überlasse ich lieber meinem Ex, der kann das doch besser", gestand Cora Schumacher, fügte allerdings hinzu: "Aber Einparken kann ich besser!"

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images