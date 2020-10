Allgemein | STAR NEWS

Cora Schumacher: Ist die neue Liebe schon zerbrochen?

DE German Stars - Cora Schumacher (43) hatte in der Fernsehsendung 'Coras House of Love' die Liebe ihres Lebens gesucht. Streng genommen sucht sie die immer noch, denn die letzte Folge der Reality Soap läuft erst am Freitag (2. Oktober).

Was war der Grund?

Doch während der Zuschauer noch voller Spannung mitfiebert, ob sich Cora für den Profi-Boxer Denny Heidrich entscheidet oder nicht, ist das Geheimnis bereits schon länger raus. Schließlich wurde das Format schon im Juni aufgezeichnet. Spoiler: Ja, Cora hatte sich für Denny entschieden und, ups, es ist schon alles wieder aus zwischen den beiden, wie 'Bild' meldet. Schon vor zwei Wochen soll es zum Aus gekommen sein – aus einem ganz einfachen Grund, denn Denny soll aggressiv fremd geflirtet haben. TV-Sternchen Kate Merlan sei das Objekt seiner Begierde gewesen, wie diese frei zugibt.

Cora Schumachers Freund ließ nicht locker

Im Gespräch erklärt Kate, dass sich Denny in einer Kölner Kneipe an sich herangemacht habe: "Er hat mich total angegraben. Ich wusste erst gar nicht, wer er war. Er dagegen kannte mich, weil er mich nach eigener Aussage schon länger verfolgte. Er wusste über einen gemeinsamen Bekannten, dass ich an diesem Abend dort sein würde." Kate hat das Flirten aber nicht erwidert. Er sei nicht ihr Typ und außerdem zu aufdringlich gewesen, wie Kate ihm auch klargemacht habe: "Er hat mir die ganze Zeit gesagt, wie heiß er mich findet, dass ich voll sein Typ und er auf der ehrlichen Suche nach einer festen Freundin wäre und es mit mir passen könnte. Und er sagte, dass er am liebsten sofort mit mir Sex haben wolle." Cora Schumacher soll schockiert gewesen sein, aber sofort kurzen Prozess gemacht haben.