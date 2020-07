Allgemein | STAR NEWS

Cora Schumacher: Im TV auf der Suche nach dem Mann fürs Leben

DE German Stars - Cora Schumacher (43) sorgt auch nach ihrer Scheidung von Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher (45) im Jahr 2015 mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen. Nachdem sie 2019 mit einem 'Hells Angels'-Rocker in Verbindung gebracht wurde, will Cora in diesem Jahr bei ihrer Partnersuche ganz neue Wege beschreiten.

Cora Schumacher ist bereit für die Liebe

In einer TV-Show à la 'Bachelorette' möchte sie eine Reihe von potentiellen Liebeskandidaten kennenlernen und genauestens unter die Lupe nehmen. "Ich meine es wirklich ernst und bin auf der Suche nach dem Mann fürs Leben. Wann hat man sonst die Chance, den Männern so auf den Zahn zu fühlen und sie auf Herz und Nieren zu prüfen", erklärte Cora im Gespräch mit 'Bild'.

Zehn Männer zogen in Coras 'House of Love', so der Name der Serie, ein und gaben acht Folgen lang ihr Bestes, um das Herz der Blondine zu erobern. Die Serie wurde noch vor den Coronabeschränkungen abgedreht und wird ab 21. August ausgestrahlt. Vorerst steht nur die erste Folge bei Sat.1 im Programm, sämtliche Folgen kann man definitiv beim Streaming-Dienst 'Joyn' sehen.

Im Alltag lernt man sich kennen

Das 'House of Love' soll Cora die Gelegenheit geben, ihre Bewerber unter realistischen Bedingungen zu erleben: „Im täglichen Zusammenleben auf engstem Raum, bei gemeinsamen Aktivitäten und psychologischen Spielchen versucht sie herauszufinden, welcher Mann zu ihr passt“, sagte eine Sprecherin von 'Joyn'. Am Ende jeder Folge mustert Cora einen Mann aus, im Finale stehen dann noch drei Männer zur Wahl.

Ob Cora Schumacher ihr Herz also schon längst an einen ihrer TV-Kavaliere verloren hat? Bald wissen wir mehr!