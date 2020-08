Allgemein | STAR NEWS

Cora Schumacher: Die vielen Tiefschläge machen ihr zu schaffen

DE German Stars - Cora Schumacher (43) hat ein paar harte Jahre hinter sich. Vor fünf Jahren ließ sie sich von ihrem Ehemann Ralf scheiden. Eine anschließende Beziehung zu einem Hells-Angels-Rocker ging ebenfalls in die Brüche. Doch jetzt hat Cora wieder Mut gefasst. Auch dank Sat.1.

Cora Schumacher wagt sich noch einmal aufs Parkett

Cora wird nämlich in der neuen Sendung 'House of Love' auf Männerfang gehen. Dass sie nach einigen Rückschlägen wieder Hoffnung hat, war auch höchste Zeit, wie die Blondine gegenüber 'Gala' gesteht: "Ich habe viele Tiefschläge in Beziehungen erlebt und trage natürlich gewisse Ängste in mir. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist wahre, tiefe und aufrichtige Liebe." Ob das in der neuen Sendung klappen kann? Cora weiß genau, was sie will, ist gleichzeitig aber nicht wählerisch, was bestimmte Faktoren angeht, wie sie ausführt: "Ob ich jemanden im Supermarkt an der Fleischtheke kennenlerne oder in einem TV-Format, macht für mich keinen großen Unterschied. Um sicher zu sein, hinterfrage ich immer: Mag der Mann wirklich mich als Mensch, oder ist er einfach nur eine 'fame bitch', sucht er nur einen Weg ins Rampenlicht?"

Grenzenlose Liebe

Cora träumt, wie jeder andere Mensch, von einem Partner, der mit ihr durch Dick und Dünn geht, ihr sein Ohr und seine Schulter leiht, immer für sie da ist. Die Liebe, die ihre ehemalige Schwägerin Corinna mit ihrem Mann Michael verbinde, rührt sie tief. Michael war 2013 bei einem Ski-Unfall schwer verunglückt, wird seitdem gepflegt. Für Corinna hat Cora nur die besten Worte übrig: "Ich stehe hundertprozentig hinter Corinna. Sie ist eine großartige Frau, ich ziehe vor ihr sieben Mal am Tag den Hut." Nun bleibt zu hoffen, dass Cora Schumacher in 'House of Love' auch einen Menschen findet, den sie grenzenlos lieben kann. Ab dem 21. August wird die Sendung auf Sat.1 ausgestrahlt.