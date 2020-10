Allgemein | STAR NEWS

Cora Schumacher: Die Person Denny Heidrich ist für sie gestorben

DE German Stars - Cora Schumacher (43) und Denny Heidrich (32) waren nur kurze Zeit zusammen. Der erbitterte Rosenkrieg zwischen den beiden dauert bereits länger als die eigentliche Beziehung. Nachdem sie sich in der Datingshow 'Coras House of Love' kennengelernt hatte, flogen schnell die Funken, nur um dann noch schneller zu verlöschen.

Mehr als triftige Gründe

In einem aktuellen Instagram Livechat warf Denny seiner Ex vor, während ihrer Beziehung anderen Bekanntschaften genossen zu haben. Gegen diese Behauptung wehrt sich die blonde Moderatorin vehement und lässt per 'Bild' ausrichten: "Aus Rücksicht auf meine Familie und auch zu meinem Eigenschutz habe ich mich bereits ganz klar von der Person Denny Heidrich distanziert und möchte weder persönlich noch medial weiterhin mit ihm in Verbindung gebracht werden. Für diese Entscheidung habe ich mehr als triftige Gründe."

Schwere Vorwürfe gegen Cora Schumacher

Denny Heidrich war zuvor selbst in die Negativschlagzeilen geraten, soll er doch aggressiv mit dem Fernsehstar Kate Merlan geflirtet haben, wie diese behauptet – zu einer Zeit, als Denny noch mit Cora zusammen war. Der Boxer bestreitet das. Er und Cora kommunizieren derweil nur noch über 'Bild'-Statements und Anwälte miteinander. Denny dazu: "Es ist echt schade, wie das Ganze auseinander gegangen ist. Kurz nach der Trennung hatte ich ein Schreiben von ihrem Anwalt. Momentan drängt sie Freunde und Partner von mir dazu, sich von mir abzuwenden. Selbst mein Management wird von ihr verbal attackiert. Sollte sie damit nicht aufhören, bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die Wahrheit über die wirklichen Trennungsgründe zu erzählen. Mehr möchte ich dazu aktuell nicht sagen." Ob damit das letzte Wort gesprochen ist?