Allgemein | STAR NEWS

Christine Neubauer: Als Malerin gefragt wie nie zuvor

DE German Stars - Christine Neubauer (57) ist als Schauspielerin im deutschsprachigen Raum bekannt geworden und aus Film und Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Allerdings weiß nicht jeder Fan, dass Christine auch noch ein ganz anderes Hobby verfolgt – und das sehr erfolgreich.

Christine Neubauer hat einen Galeristen

Denn die Darstellerin malt seit sechs Jahren leidenschaftlich, wie sie im Gespräch mit dem Promiportal 'Boulewahr' erklärt. Sie weist stolz darauf hin, bereits mehrere Ausstellungen gefeiert zu haben:

"Gerade hatte ich wieder eine tolle Ausstellung auf Mallorca. (…) In München hatte ich bisher meine erfolgreichste Ausstellung."

Damit aber nicht genug: Auch in Hamburg und auf Sylt waren ihre Werke bereits zu bewundern. Ende September steht dann schon die nächste Ausstellung auf Mallorca an – in Zusammenarbeit mit ihrem Galeristen. Christine Neubauer wird also nicht langweilig, zu tun gibt es immer etwas.

Ein Traum bleibt

Wer so viele Hobbys und schon so viel erreicht hat, hat doch eigentlich keine Träume mehr, oder? Doch, Träume hat natürlich auch Christine Neubauer noch, wie sie schmunzelnd eingesteht:

"Ich finde diese Netflix-Serien total klasse! Ich würde 5.000 Saltos vor Freude schlagen, wenn ich bei einer solchen Serie mitspielen würde."

Die Künstlerin schaut nämlich nur zu gerne Netflix – und ihre Fans würden Christine Neubauer natürlich gerne auf Netflix sehen.

© Cover Media