Blond statt braun: Christine Neubauer zeigt sich im neuen Look

Blond und mit Pony: TV-Star Christine Neubauer (56, 'München') ist kaum wieder zu erkennen. Die Schauspielerin hat sich für einen neuen Look entschieden und sich für ein Fotoshooting der Zeitschrift 'Gala' komplett umstylen lassen. Während man die Darstellerin bisher nur mit brauner Mähne kannte, posiert sie nun für das Magazin im sexy schwarzen Kleid mit blondierten Haaren und Pony.

Frei für neue Rollen

Die Gründe für den Image-Wandel verriet Christine im Interview mit der Zeitschrift. "Als bayerisches Urvieh wurde es mir beispielsweise nie gestattet, einen raspelkurzen Punk zu spielen. Aber jetzt bin ich frei", so der TV-Star. "Es bewegt sich gerade so viel in der Branche, die spannenden Serien von Amazon, Netflix. Das reizt mich sehr. Aber diese Generation der Filmemacher muss mich neu entdecken. Vielleicht jetzt in Blond."

Wie kommt Christine Neubauers Look bei ihrem Partner an?

Schon lange habe Christine von dem neuen Look geträumt, die Entschlossenheit, diesen Schritt zu gehen, habe sie allerdings erst mit fortschreitendem Alter gewonnen. "Die Entschlossenheit, es durchzuziehen und an mich zu glauben, musste ich erst entwickeln. Leider traut man sich vieles erst im Alter", verrät sie weiter.

Ihr neuer Look kommt gut an und auch Christines Partner José Campos ist begeistert: "Mega! Sehr schön", zeigt er sich anschließend gegenüber 'RTL' angetan.

