Chris Martin: Was läuft wirklich mit Dua Lipa?

RChris Martin (42) war bekanntlich lange Jahre mit Gwyneth Paltrow (46) verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Nach der Scheidung fand er sein neues Glück in Schauspielerin Dakota Johnson (29). Doch die beiden trennten sich im Mai dieses Jahres wieder. Seitdem ist Chris Single – oder etwa doch nicht?

Was läuft da zwischen Chris Martin und seiner Kollegin?

Am Wochenende [28.-30. Juni] trat der Coldplay-Frontmann auf dem beliebten Glastonbury-Festival in England auf. Nicht nur das Wetter war heiß, auch hinter der Bühne soll es heiß hergegangen sein, wie ein Insider gegenüber der britischen ‘Sun’ berichtet hatte. Chris soll dort nämlich mit seiner Kollegin Dua Lipa (23) geknutscht haben: "Sobald Chris Dua gesehen hat, ist er zu ihr geeilt. Er ist auch die ganze Nacht über nicht von ihrer Seite gewichen. Sie schien glücklich, seine Gesellschaft zu haben und hat ihn sogar ihrer Familie vorgestellt. Die Chemie stimmte zwischen den beiden, das war ganz deutlich. Als sie dann an die Guerilla Bar gegangen sind, hat er seinen Moment kommen sehen und sie geküsst."

Platonisch ist auch schön

So schön diese Geschichte auch ist, sie sei nichts weiter als wilde Spekulationen, behauptet Chris’ Sprecher, der sich genötigt sah, auf diese Gerüchte zu antworten. Die Beziehung zwischen dem Coldplay-Musiker und Dua Lipa sei rein platonisch: "Entgegen einiger Berichte in der Presse heute möchten wir bestätigen, dass Chris Martin und Dua Lipa sich auf dem Glastonbury-Festval nicht geküsst haben und lediglich Freunde sind. Sie waren beide in demselben Areal des Festivals und waren Teil einer größeren Gruppe von Freunden." Ob die Gerüchteküche damit abgeschlossen worden ist?

© Cover Media