Allgemein | STAR NEWS

Chris Martin: “Ich werde depressiv, wenn ich trinke”

DE Showbiz - In einem BBC Radio 2 Interview plauderte Chris Martin (43) über seine Trinkgewohnheiten und verriet, dass nicht alle Leute seine Gegenwart schätzen würden, wenn er Alkohol getrunken habe.

Chris Martin kommt nicht gut zurecht mit Alkohol

Da er bereits eine starke Persönlichkeit besitze, könne diese in Kombination mit Alkohol einigen Menschen zu viel werden. "Ich bin kein wirklich guter Trinker. Ich komme damit einfach nicht gut zurecht. Ich werde ziemlich depressiv oder sogar zu sehr. Mir ist sehr bewusst, dass ich so schon ziemlich schwierig sein kann, Trinken macht es nur noch schlimmer."

Unterstützung von den Eltern

In dem Interview spricht der Coldplay-Frontmann auch über die Reaktion seiner Eltern auf seinen Wunsch, Musiker zu werden. "Ich hätte genauso gut sagen können 'Ich mache ein Casino auf dem Jupiter auf.' Das wäre genauso realistisch gewesen. Als ich meinen Eltern also erzählte, dass ich in einer Band sein will, sagten sie nur 'Okay' und dachten, es wäre ein Witz."

Doch später haben sie ihn dennoch in seinem Vorhaben unterstützt: "Ich erinnere mich daran, meiner Mutter etwas vorgespielt zu haben und sie fragte mich 'Bist du das?' auf diese wirklich süße Weise. Sie waren alle großartig. Meine Eltern, sie kommen beide von Bauernhöfen, für sie war es also komplett fremd und anders als alles, was wir je erlebt hatten. Und für uns war es das einige Jahre lang auch", erinnert sich Chris Martin.