Carmen und Robert Geiss: Seit 25 Jahren ein Ehepaar

DE German Stars - Welcher Promi schafft das schon? Carmen (54) und Robert Geiss (55) feierten am Mittwoch (30. Oktober) Silberhochzeit, blicken auf 25 Jahre Ehe zurück. Ein Paar sind die Reality-Stars bereits seit 38 Jahren. Grund genug, für Robert, mal so richtig tief in die Romantik-Kiste zu greifen.

Robert Geiss wird gefühlvoll

"Keine denkt wie du", beginnt sein außergewöhnliches Liebesposting auf Instagram. Außergewöhnlich deshalb, weil der Unternehmer und Jet-Setter sonst nicht unbedingt für seine romantischen Anfälle bekannt ist. Doch er fährt fort: "Keine fühlt wie du. Keine lacht wie du. Und keine liebt mich wie du. Danke für nicht nur 25 Jahren die wir heute verheiratet sind, sondern danke auch für die 38 wunderschöne Jahre, die wir zusammen sind!!! Ich liebe Dich !!" Da steckt eben doch ein weicher Kern unter einer harten Schale, wenn es um seine Carmen geht.

Überraschung von der Crew

Diese revanchierte sich natürlich ebenfalls mit besten Wünschen zum Hochzeits-Jubiläum. "Silberne Hochzeit feiern wir heute, drum gratuliere ich dir weiter auf die nächsten 25 Jahre!! 25 Jahre lang sind wir schon vereint. 25 Jahre gehen schneller um als mancher meint", reimte Carmen ebenfalls auf Social Media. Ein Foto der beiden mit ihren Angestellten vor einem reich gedeckten Tisch verrät zudem, dass das Silberpaar an seinem Ehrentag so richtig verwöhnt wurde. "Das war heute eine tolle Überraschung von unserer gesamten Crew zu unserer silbernen Hochzeit!!" freute sich Carmen Geiss. Man kann sich den zahlreichen Glückwünschen nur anschließen.

