Robert Geiss: Diese Schicksalsschläge mussten er und Carmen durchstehen

DE Deutsche Promis - Robert Geiss (59) enthüllte, dass seine Ehefrau Carmen (58) viel über sich ergehen lassen musste, bis sie endlich Mutter wurde. Denn auch ein Leben im Luxus bewahrte das Millionärspaar nicht vor Kummer.

“Das musst du wegstecken”

Im Podcast ‘More Nutrition’ offenbarte der Realitystar ('Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie') die traurige Wahrheit. Lange glaubte das Glamour-Paar, dass sich der gemeinsame Kinderwunsch niemals erfüllen würde. Carmen musste sage und schreibe neun Fehlgeburten durchstehen. “Das musst Du wegstecken. Carmen war stark genug – wir waren beide in der Partnerschaft auch stark genug und sind heute seit über 40 Jahren zusammen”, beschrieb der Unternehmer die schlimme Zeit. Ärzte machten ihnen auch keine große Hoffnung, denn angeblich waren ihre Gene nicht kompatibel, um gesunde Kinder zu bekommen.

Robert und Carmen Geiss machten Party

Um den Kummer loszuwerden, stürzte sich das Paar ins Vergnügen. “Weil ohne Kinder, dann hast du auch keinen großen Inhalt mehr – Geld hast du genug verdient und dir geht’s gut, also machst du einfach nur noch Party.” Aber dann geschah das Wunder, Carmen wurde mit Ende 30 schwanger und brachte Tochter Davina zur Welt, ihr folgte dann Shania. Nach all den Sorgen ist klar, dass die beiden zum absoluten Mittelpunkt werden. “Für uns war eigentlich nur wichtig, dass die Kinder behutsam, sicher aufwachsen.”

Die beiden sind mittlerweile erwachsen und Mama und Papa haben jetzt nicht mehr so einen Einfluss und können sie nicht immer beschützen. So waren die beiden Promi-Töchter unlängst in einen Auffahrunfall verwickelt. “Zum Glück ist uns nichts passiert, als uns einer hinten aufgefahren ist”, schrieb Davina auf Instagram. Das Auto litt aber - “Totalschaden” kommentierte die älteste Tochter von Robert Geiss die Konsequenzen des Unfalls.

