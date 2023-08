Allgemein | STAR NEWS

Carmen und Robert Geiss: „Mit dem Fahrrad kommst du nicht nach Dubai“

DE Deutsche Promis - Carmen (58) und Robert Geiss (59) leben auf großem Fuße. Das zeigt das Unternehmer-Paar auch gern, sei es auf Social Media oder in der Reality-Soap 'Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie'. Ihr extravaganter Lebenswandel bringt ihnen zusammen gerechnet mehr als 1,5 Millionen Follower auf Instagram und eine treue Zuschauer-Gemeinde ein.

Robert Geiss nervt die europäische Bürokratie

Doch wenn es um Nachhaltigkeit geht, wirft ein Leben im Luxus natürlich Fragen auf, ganz besonders wenn es um die ständigen Flüge geht. "Wenn wir so etwas wie einen Helikopter nutzen, dann ist das meist geschäftlich. Wenn du das alles im Auto machst - dir fehlt die Zeit", so Robert im Podcast '1 plus 1 — Freundschaft auf Zeit' von SWR3, bei dem er und seine Frau sich mit kritischen Fragen der Comedians Hazel Brugger und Thomas Spitzer auseinandersetzen müssen. "Jeder will ja auch reisen. Was machen die Leute dann in der Zukunft? Also, mit dem Fahrrad kommst du halt nicht nach Dubai." Nun gibt es sicher auch andere Urlaubsorte als Dubai, aber die Metropole am Golf hat es den Geissens angetan. Dort haben sie auch investiert, wie Robert weiter erzählt: "Das ist die Zukunft, da geht die nächsten zehn, zwanzig Jahre die Post ab." In Europa sei viel zu viel Bürokratie, ein Beispiel sei das komplizierte Steuerrecht.

Carmen Geiss hat Hoffnung für die Zukunft

Doch zurück zur Nachhaltigkeit. Carmen Geiss hat Hoffnung: "Ich denke mir, dass in Zukunft etwas passieren wird im Flugraum und dass die Flugzeuge besser werden. Mein Leben ist nicht mehr so lange. Ich bin ja schon älter und ich muss dafür sorgen, dass es meinen Kindern gut geht."

Die Sorge um den Nachwuchs trieb Carmen vor wenigen Tagen auch zu einem Wutausbruch auf Instagram. Im Januar war der Porsche von Tochter Davina in Flammen aufgegangen, die 20-Jährige trug eine Rauchvergiftung davon. Jetzt teilte die Unternehmerin das Bild des Wracks erneut, schimpfte auf den Hersteller, der sich auch Monate später noch immer nicht bei der Familie gemeldet hätte. "Wahrscheinlich wäre es besser, nur noch Audi zu kaufen. Die sind im Service einfach besser. Wir haben bis heute noch keine definitive Antwort von Porsche bekommen. Was bitte ist das für ein Armutszeugnis?“ Luxusprobleme? Sicher, aber unterhaltsam sind Carmen und Robert Geiss eben doch.

Bild: Georg Wendt/picture-alliance/Cover Images