Geplatzte Wendler-Doku: So viel Einfluss hatten die Geissens

DE Deutsche Promis - Deutschlands berühmteste Millionärsfamilie, die Geissens, wollte wohl nicht den Sender mit einem Verschwörungsschwurbler wie Michael Wendler (50) teilen. Die Realitystars drohten mit Ausstieg.

"Schocknachricht"

Als RTLzwei eine Dokumentation über das kommende Babyglück des skandalumwitternden Sänger ('Sie liebt den DJ') und seiner Frau Laura Müller (22) ankündigte, brach ein Shitstorm los. Der Sender hatte sich aber wahrscheinlich nicht gedacht, dass Stars aus dem eigenen Haus Krawall schlagen würden. Robert Geiss (59) und Gattin Carmen (57) waren empört und machten ihrem Ärger auf Instagram Luft. "Uns hat die Schock-Nachricht von dem neuen ‘Doku Soap Format Baby-Glück' heute Morgen bei Dreharbeiten für unser Format auf den Malediven erreicht", wetterte das solvente Promi-Paar. "Wir distanzieren uns aufs schärfste von Corona-Leugnern und Menschen die Deutschland als 'KZ’ bezeichnen." Dann kam die eisige Drohung, die die Senderverantwortlichen wohl ins Schwitzen brachte. "Verschwörungsideologische Aussagen sind nicht unser Stil. Selbst wenn es zur Folge haben sollte, dass die Geissens bei RTL 2 aufhören!"

Die Geissens bekamen ihren Willen

Nun waren die Kölner*innen sicherlich nicht die Einzigen, die sich gegen die Doku stark machten, aber ihr Wort dürfte mehr Gewicht haben, schließlich gehört 'Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie' seit 2011 zum Programm von RTLzwei. Da hat man schon das Ohr des Senderchefs, wie die Robert und Carmen Geiss stolz auf Instagram berichten. "Wir begrüßen es, dass der Sender den Mut bewiesen hat seine Entscheidung rückgängig zu machen. Wir stehen in Kontakt mit dem Senderchef und den Kollegen und sind froh, dass hier Verantwortung übernommen wurde." Sprich, die Doku wurde gekippt und die Welt der Geissens ist wieder in Ordnung.

Gegenüber 'Bild' erläuterten die beiden, was ihnen besonders bei Michael Wendler aufstieß. "Eine neue Chance hat aus unserer Sicht nur verdient, wer echte Einsicht und Reue zeigt und sein Fehlverhalten dauerhaft ändert. Dazu gehört vor allem auch seine Schulden und Verpflichtungen auszugleichen und sich den Gläubigern nicht durch einen Umzug in ein anderes Land zu entziehen." Der so Gerügte meldete sich auf Social Media und zeigte sich wenig überraschend uneinsichtig, was die Absage seiner Dokumentation betrifft. "Ich kann nicht glauben, dass es in Deutschland so viele gehässige Denunzianten geben soll." Unter denen gehören jetzt wohl nach Meinung Michael Wendlers auch die Geissens.

Bild: Georg Wendt/picture-alliance/Cover Images