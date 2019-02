Allgemein | STAR NEWS

Cardi B: Zweite Chance für Offset?

Cardi B (26) hat Offset (27) noch nicht ganz abgeschrieben.

Die Musikerin (‘Bodak Yellow’) hatte sich Anfang Dezember von ihrem Kollegen und Ehemann getrennt, nachdem Gerüchte über dessen Untreue laut geworden waren. Allerdings wurden die beiden dann kurz vor Weihnachten gemeinsam beim Jetski-Fahren auf Puerto Rico gesichtet. Also alles wieder in Butter?

Keineswegs, stellte Cardi wenig später klar: Sie habe einfach nur mal richtig durchgebügelt werden wollen. Eine langfristige Beziehung zwischen ihr und ihrem Ehemann werde es nicht mehr geben, versicherte sie.

Der Wind scheint sich jetzt aber gedreht zu werden, denn auf Instagram schlägt Cardi ganz andere Töne an. Sie vermisse es, ihren größten Unterstützer und besten Freund um sich zu haben. Sie arbeite mit ihm an der Beziehung, so die Rapperin zu ihren Fans: "Es gibt eine ganze Menge Sachen, von denen ich denke, sie nicht schaffen zu können, aber der F*cker [Offset] sagt dann: ‘Du kannst alles tun!’ Ich hatte noch nie jemanden, der mich so vorangetrieben hat. Es ist wirklich gut für mich, jemanden an meiner Seite zu haben, der mich motiviert und mich jeden Tag wissen lässt, dass ich alles tun kann, wenn ich es nur will."

Als sie am Donnerstag [31. Januar] ein Gerichtsgebäude in Queens, New York, verließ, wurde sie sofort von Reportern festgehalten und über den Status ihrer Beziehung zu Offset ausgefragt. Cardi machte klar: "Wir arbeiten dran, Baby."

Vor Gericht musste die Rapperin erscheinen, da sie im August des vergangenen Jahres mit den beiden Schwestern Jade und Baddie Gi in einem Club aneinandergeraten war. Der Prozess wurde auf April 2019 verschoben.

