Cardi B: Überraschungsbesuch für Papi Offset

DE Showbiz - Cardi B (27) hatte ihren Kollegen, Rapper Offset (27), im September 2017 geheiratet. Im Juli des vergangenen Jahres hatten die beiden ihre gemeinsame Tochter Kulture bekommen. Die Beziehung des Paares ist jedoch nicht ohne Tiefen, schließlich hatten sie sich kurzzeitig getrennt, nachdem Gerüchte laut geworden waren, Offset habe seine Frau betrogen.

Plötzlich stand Cardi B auf der Bühne

Mittlerweile sind die beiden wieder ein Herz und eine Seele. Daran ließen sie auch keinen Zweifel, als Offset am Mittwoch (16. Oktober) im Rahmen des Billboard Hip-Hop Live-Konzerts in der New Yorker Sony Hall auftrat. Plötzlich erschien nämlich nicht nur Cardi B auf der Bühne, um eine Zeile aus dem Track 'Clout' mitzusingen; sie hatte auch ihre Tochter Kulture auf dem rechten Arm, während sie das Mikrofon in ihrer linken Hand hielt. Stylisch wie immer trug Cardi Louis Vuitton Slipper und einen grauen Trainingsanzug.

Stärker als je zuvor

Nicht nur die Fans waren außer sich, dass sie gleich eine ganze Familie auf der Bühne sahen; auch Offset war überglücklich und schwärmte ins Publikum: "Das ist meine Frau; sie ist das Beste, das es überhaupt nur gibt auf der Welt. Das absolut Beste!" Nach ihrer Trennung im Dezember, die einige Monate dauerte, hatte Cardi erst vor wenigen Wochen bestätigt, dass ihre Beziehung so stark sei wie nie zuvor. Auf Instagram hatte sie geschrieben: "Alles Gute zum Hochzeitstag, mein Schatz. Wir lernen und wachsen beständig. Darum geht es in einer Ehe."

