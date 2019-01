Allgemein | STAR NEWS

Cardi B: Liebescomeback mit Offset?

Ist es doch noch nicht aus zwischen Cardi B (26) und Offset (27)?

Die Rapperin ('Bodak Yellow') hatte sich Anfang Dezember von ihrem Ehemann getrennt. Grund: Cardi B hatte die Nase gestrichen voll von Offsets angeblicher Untreue. Zwar machte die Sängerin mehrfach klar, dass sie sich nicht im Bösen von ihrem Mann getrennt habe, doch ein Zurück würde es nicht mehr geben. Selbst als Offset vor kurzem während eines Gigs seiner Frau die Bühne stürmte, in dem verzweifelten Bemühen, sie zurückzugewinnen, ließ sich die New Yorkerin nicht erweichen. Doch nach und nach kommen Zweifel an der Geschichte auf, dass die beiden wirklich nicht mehr zusammen sind. Cardi B war nämlich kurz vor Weihnachten von Paparazzi dabei erwischt worden, wie sie sich mit Offset beim Jetski-Fahren in Puerto Rico vergnügte. Dort sollte die Rapperin beim Electric-Holiday-Konzert auftreten. Doch was nach einer entspannten Wiedervereinigung aussah, war Cardi Bs Angaben zufolge einem ganz natürlichen Bedürfnis der Sängerin geschuldet: Sie habe Sex gebraucht, wie sie in einem Neujahrs-Livestream auf Instagram verriet. "Ich musste einfach gef***t werden, das ist es auch schon", plauderte die Mutter der kleinen Kulture (6 Monate) aus. Doch noch ist nicht alles verloren. "Ich trage zwar keinen Ehering, aber ich möchte, dass alles gut wird." Das letzte Kapitel der Lovestory von Cardi B und Offset ist also noch lange nicht geschrieben.

