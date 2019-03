Allgemein | STAR NEWS

Cardi B: Jetzt geht’s zum Film!

Rapperin Cardi B (26, ‘Bodak Yellow’) hat einen kometenhaften Aufstieg geschafft. Aus der Stripperin wurde eine der erfolgreichsten Musikerinnen ihrer Generation binnen weniger Jahre. Was kommt als nächstes? Ein Film, wie sich herausstellt, denn Cardi ist für ‘Hustlers’ verpflichtet worden, in dem sie neben Jennifer Lopez (49) zu sehen sein wird. Damit kehr sie indirekt auch zu ihren Wurzeln zurück, dreht sich der Streifen doch um Stripperinnen.

Beeindruckende Besetzung

Die Geschichte dreht sich dabei um eine handvoll frühere Tänzerinnen, die sich daran machen, ihre wohlhabenden Klienten von der Wall Street zu betrügen. Neben Cardi B und Jennifer Lopez sollen auch Constance Wu (36), Lili Reinhart (22), Julia Stiles (37) und Keke Palmer (25) in dem Film zu sehen sein, der von Lorene Scafaria geschrieben und inszeniert wird. Die Dreharbeiten sollen bereits am kommenden Wochenende in New York City beginnen. Produziert wird das Werk unter anderem von Adam McKay (50) und Will Ferrell (51).

Ran an die Stange

Das Studio STXfilms könnte nicht glücklicher über die prominente Besetzung sein und erklärt in einem Statement stolz: "Wir hätten nicht um eine talentiertere oder aufregendere Besetzung bitten können. STX freut sich darauf, wieder mit Jennifer […] arbeiten zu können, um diese unerwartete, unterhaltsame und oft auch schockierende Geschichte für die große Leinwand zu erzählen und Zuschauer damit weltweit zu unterhalten." Jennifer Lopez hat für den Film bereits fleißig geprobt, indem sie unter anderem zuhause an einer Stange getanzt hat. Ob auch Cardi B ihre Moves von früher noch drauf hat?

