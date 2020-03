Allgemein | STAR NEWS

Cardi B in Panik: “Coronavirus auf Tournee”

DE Showbiz - Kein Tag, keine Stunde vergeht im Moment, ohne dass das weltweit grassierende Coronavirus zur Sprache kommt. Auch Cardi B (27) hat natürlich ihre Meinung zu der tückischen Krankheit.

Coronavirus auf Tour?

Die Rapperin ('Bodak Yellow') lud am Dienstagabend ein Video auf Instagram hoch, in dem sie ihren Gefühlen gewohnt anschaulich freien Lauf ließ. "Hört mal zu, ich sag euch was, ich habe keine Ahnung, was es mit diesem Coronavirus auf sich hat", begann der Star seine mit Schimpfworten gespickte Brandrede. "Ich verstehe nicht, wie dieser Sch*** erst in Wuhan in China ist und plötzlich ist er auf einer versch***enen Tournee." Sie würde eine Menge aus China einkaufen, und auch die Kleidungsstücke für ihre Kollektion bei Fashion Nova stammten von dort.

Cardi B geht hamstern

"Eine Menge Zeugs kommt aus China und nun ratet mal, warum eure verf***ten Pakete von Fashion Nova noch nicht angekommen sind. Genau, Bitch, es liegt am Coronavirus!" Sie fügte hinzu: "Ich sage euch, mit diesem Sch*** ist nicht zu spaßen, ich habe echt Angst." Auch in der Bildunterschrift wurde die Rapperin deutlich: "Ihr könnt gerne mutig tun, aber ich habe Todesangst und ich werde mich mit Vorräten eindecken." Wie gut, dass Cardi B gerade keine Tour geplant hat!