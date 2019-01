Allgemein | STAR NEWS

Cardi B erklärt, was Feminismus bedeutet

Cardi B (26) erteilt Nachhilfestunden.

Die Musikerin (‘Bodak Yellow’) ist eine scharfe Kritikerin Donald Trumps (72), dessen Regierung für den aktuellen Verwaltungsstillstand in den USA verantwortlich ist. Darüber hatte sich Cardi bereits in einem Instagram-Video aufgeregt und damit den Zorn zahlreicher konservativer Medien und Fans auf sich gezogen. Nachdem sie bereits mit der kontroversen Meinungsmacherin Tomi Lahren auf Social Media aneinander geraten ist, hat sich nun ein Kleinkrieg zwischen Cardi und der konservativen Autorin Stephanie Hamill entwickelt. Diese hatte auf ein Rap-Video von Cardi aufmerksam gemacht, das für den neuen Track ‘Twerk’ entstanden ist und in dem sich die Musikerin wie gewohnt lasziv zeigt. Stephanie Hamill stellte diesbezüglich auf Twitter die Frage: "Wie genau bestärkt so etwas denn Frauen in der Zeit von #MeToo? Ihr Linken, @iamcardib, äußert euch doch mal dazu. Danke."

Cardi B ließ es sich nicht nehmen, auf das Angebot einzugehen und eine Antwort zurückzupfeffern, die sich gewaschen hat: "Es sagt Frauen, dass ich tragen kann, was immer ich will. Ich kann tun, was immer ich will, und Nein heißt nach wie vor Nein. Also Stephanie, äußere dich doch mal dazu. Wenn ich twerke und halb nackt bin, heißt das, ich verdiene es, vergewaltigt und belästigt zu werden? Ich will wissen, was eine konservative Frau wie du denkt."

Seit Cardi B Donald Trump öffentlich kritisiert hat, wird sie laut eigener Aussage mit Nachrichten von Trump-Unterstützern bombardiert. Es scheint also einige Schnittstellen zwischen Cardi Bs und Donald Trumps Fans gegeben zu haben.

