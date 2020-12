Allgemein | STAR NEWS

Cardi B: Als Ballerina zu einer zweiten Karriere?

DE Showbiz - Cardi B (28) hat sich als Rapperin bewiesen. Doch reicht ihr das? Die Musikerin hat sich jetzt etliche ganz neue Ziele gesetzt. So möchte sie als Ballerina, Feuerwehrkraft, Lehrerin und Stunt-Fahrerin durchstarten. Aber warum?

Donnerstage werden jetzt bunter

Das Konzept, sich aus der Komfortzone herauszuwagen und in verschiedene Kostüme zu schlüpfen, hatten sich Cardi und ihr Team für eine neue Facebook Watch-Serie einfallen lassen. Die wurde unter dem Titel 'Cardi Tries ...' ('Cardi versucht sich als ...') am Donnerstag (17. Dezember) von der Rapperin auf Instagram vorgestellt: "Guckt mir dabei zu, wie ich mich beim Ballett versuche, als Stunt-Fahrerin und im Basketball. Aber es gibt noch viel mehr. Die erste Folge ist bereits heute zu sehen, und dann jeden Donnerstag auf @messenger und dem @instagram Video-Chat."

Cardi B hat Gäste geladen

Fans müssen sich also vorerst keine Sorgen machen, dass Cardi der Musik für immer den Rücken zukehrt und stattdessen Basketballerin wird. Man darf sich aber sicher sein, dass die Musikerin für einige unterhaltsame Momente in ihrer Show sorgen wird. Für die hat Cardi einige Freunde und Kollegen wie Schauspielerin Michelle Rodriguez und Country-Sängerin Mickey Guyton eingeladen. Die neue Serie, die Cardi B auch produziert, ist Teil des neuen Watch-Together-Features von Facebook Messenger. Nutzer sollen damit in der Lage sein, Videos zeitgleich mit Freunden und der Familien in Echtzeit zu schauen. Die Serie läuft vorerst bis zum 4. Februar - man darf auf Cardi Bs Abenteuer gespannt sein!