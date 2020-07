Allgemein | STAR NEWS

Cardi B: 8.000 Dollar-Tasche für ihre Tochter

DE Showbiz - Vor wenigen Tagen feierte Rapperin Cardi B (27) den zweiten Geburtstag ihrer Tochter Kulture mit einer riesigen Geburtstagsparty. Die Kleine wurde mit etlichen Geschenken überhäuft, außerdem gab es ein Bällebad, eine Hüpfburg sowie weitere Attraktionen in ihrem Garten. Auch die Geburtstagstorte sah außergewöhnlich aus: Sie war mit kleinen Puppen verziert. Und Papa Offset (28) hatte noch ein ganz besonderes Geschenk für Kulture besorgt: eine Birkin-Tasche des Luxuslabels Hermès.

Cardi B bestimmt, was Kulture trägt

Die rosafarbene Handtasche - eine Mini-Version der berühmten Birkin-Tasche - soll 8.000 Dollar (umgerechnet rund 7.150 Euro) gekostet haben. Und genau das sorgte bei zahlreichen Fans für Kritik. Auf diese hat nun Cardi B regiert. "Ja, für Kinder sind nur Spielzeuge und Süßigkeiten wichtig. Aber es ist nun mal so, dass Kinder auch rausgehen. Kinder gehen ins Restaurant, Kinder gehen zu schicken Locations. Promi-Kids gehen auf den roten Teppich", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. "Und wenn ich cool bin und Papa cool ist, dann ist auch das Kind cool. Wenn ich Chanel trage, trägt mein Kind das Gleiche. Es geht nicht darum, was das Kind mag. Wenn das Kind bestimmen würde, dann würde es in Windeln rausgehen", so die Rapperin und fügt hinzu: "Jetzt sehe ich also schlecht aus, wie eine B****, eine teure B****, und auch mein Kind sieht aus wie ein Ar***, und ihr redet Sch***. Aber ich bin nicht böse, dass Papa eine Birkin gekauft hat. Sie passt zu Mama!"

Wie die Mutter so die Tochter

Später postete Cardi noch ein Foto von sich in einem Chanel-Vintage-Kleid mit einer türkisfarbenen Birkin-Tasche. In dem Clip, in dem die Tochter der Sängerin ihr Geschenk erhält, hört man Papa Offset erklären: "Wow, das ist so hübsch, so hübsch! Schau… das ist deine Birkin-Tasche meine wunderschönes Baby!"