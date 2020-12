Allgemein | STAR NEWS

Bittersüß: Barbara Meier feierte ein ganz besonderes Weihnachten

DE Deutsche Promis - Barbara Meier (34) hatte wohl ein besseres Jahr als die meisten anderen Menschen, wurde 2020 doch ihre Tochter geboren. Doch auch sie litt unter den Restriktionen, die das grassierende Coronavirus mit sich brachte. So wurde Weihnachten 2020 auch anders gefeiert als die Jahre zuvor.

Nicht alles war schlimm

Barbara hatte Glück, dass sie sowohl ihren Mann als auch ihre Tochter an ihrer Seite hatte, während sie den Baum schmückte, Kekse backte und Geschenke auspackte. Auf Instagram teilte sie ein Bild mit ihren Fans, das die kleine Hand ihrer Tochter zeigt, wie sie nach einer roten Baumkugel greift. Dazu schrieb das Model: "Dieses Jahr war für uns sehr außergewöhnlich! Zum ersten Mal Weihnachten zu dritt! Es war wunderschön zu sehen, wie sehr Marie-Therese über die Lichter am Baum gestaunt hat, wie spannend das Rascheln des Geschenkpapiers war, wie gespannt sie mich beim Plätzchen-Naschen beobachtet hat! So schöne Momente als kleine Familie, an die ich noch lange denken werde!"

Barbara Meier drückt die Daumen

Doch nicht alles war so schön an diesem Weihnachten. Es habe Barbara Meier geschmerzt, dass sie andere Familienmitglieder nicht in die Arme nehmen konnte, wie sie fort fuhr: "Zum ersten Mal in meinem Leben auch Weihnachten ohne den Rest der Familie (nur per Video Call) und ohne den Weihnachtsgottesdienst, der sonst einer der wichtigsten Bestandteile des Heiligen Abends für mich ist. Das hat mir schon sehr gefehlt..." Barbara fragte ihre Fans, wie sie Weihnachten erlebt haben und ließ sich auch die Gelegenheit nicht nehmen, sich und allen anderen die Daumen zu drücken, dass zu Weihnachten im kommenden Jahr wieder Normalität eingekehrt sein wird.