„Bitte haltet Abstand“: Bruce Willis‘ Frau appelliert an Paparazzi

DE Deutsche Promis - Als Bruce Willis vor wenigen Tagen (67) zum ersten Mal seit Bekanntwerden seiner Demenz-Erkrankung in der Öffentlichkeit unterwegs war, wurde der Action-Star prompt von Paparazzi belagert, die versuchten, die besten Bilder von ihm zu erhaschen.

Von Paparazzi bedrängt

Der Hollywood-Recke wurde gefilmt, wie er in Santa Monica mit ein paar Freunden unterwegs war, sie holten sich einen Kaffee. Als die Paparazzi mit lauten Rufen auf sich aufmerksam machen wollten, schirmten die Freunde Bruce ab, der daraufhin in ein Auto stieg. Jetzt hat sich seine Frau Emma Heming Willis in einem eindringlichen Appell direkt an die Pressefotograf*innen gewandt und darum gebeten, einen respektvollen Abstand zu ihrem kranken Mann zu halten. "Es ist klar, dass es es immer noch einer Menge Aufklärung bedarf", begann sie ihren Clip, den sie auf Instagram teilte.

Eindringliche Bitte zum Wohle von Bruce Willis

Bruce Willis' Frau fuhr fort: "Das hier ist für die Fotograf*innen und die Videoleute, die versuchen, Exklusivmaterial über meinen Mann zu bekommen. Haltet bitte Abstand. Ich weiß, es ist euer Job, aber haltet doch bitte einfach Abstand." Emma Heming Willis fuhr fort: "Für die Videoleute, bitte schreit meinen Mann nicht an und fragt, wie es ihm geht und so…dieses Gejohle und das Yippie-Ya-Yay Schweinebacke…macht es einfach nicht, ok? Gebt ihm seinen Freiraum. Gestattet es unserer Familie oder mit wem er auch immer gerade an dem Tag zusammen ist, ihn sicher von A nach B zu bringen."

Schließlich wandte sich Emma an andere, die sich ebenfalls um Angehörige mit Demenz kümmern: "Irgendwelche Tipps, wie ihr eure geliebten Menschen sicher in die Welt hinaus bekommt? Bitte teilt es unten mit mir." Ob ihr Appell, Bruce Willis nicht mehr zu belästigen, Erfolg hat, wird sich zeigen.

Bild: JOHN NACION/startraksphoto.com

