Bill Kaulitz über seine einzigartigen Looks: “Für mich ist Style wie ein Instinkt”

Schrill, ausgefallen, exzentrisch – Bill Kaulitz (29) ist für seine extravaganten Looks bekannt. Zurzeit steht der Musiker für die Zalando-Kampagne #StandByYourStyle vor der Kamera. Zu diesem Anlass sprach der gebürtige Leipziger über seinen eigenen Kleidungsstil und warum er sich von den Meinungen anderer nicht beirren lässt.

"Ich wollte immer anders sein"

Das Motto der Kampagne #StandByYourStyle ist eine Herzensangelegenheit für Bill, wie er im 'Stylebook'-Interview erklärt: "Für mich bedeutet das, dass man seinen Style durchzieht – egal, was andere sagen. Für mich ist Style wie ein Instinkt, auf den man hört, obwohl andere nicht so gut damit leben können."

Bereits in der Kindheit habe der 'Tokio Hotel'-Sänger entdeckt, dass er sich mit seinen Outfits ausdrücken kann. Konformismus war ihm deswegen zuwider: "Schuluniformen oder gleiche Outfits in Sport- oder Tanzgruppen waren schon immer ein großes Problem für mich. Ich wollte – was meinen Look angeht – immer anders sein."

Doch gibt es niemals Momente, in denen auch ein Paradiesvogel wie Bill leger entspannt und den Style links liegen lässt?

In Jogginghose auf der Couch

"Ich habe auch solche Tage, an denen ich in Jogginghose auf der Couch sitze oder mal ganz kurz mit dem Hund rausgehe. Ansonsten trage ich auch gerne einfach mal eine Jeans, Turnschuhe, T-Shirt und eine Bomberjacke drüber", gibt der 29-Jährige zu. Doch ohne Fashion geht es für Bill Kaulitz auf Dauer nicht, Mode ist schließlich ein großer Teil seines Lebens: "Wenn ich das zwei Tage gemacht habe, dann möchte ich mich auch gerne wieder schick machen, das brauche ich."

