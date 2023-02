Allgemein | STAR NEWS

Bill Kaulitz trauert schon wieder: Zweiter Hund der Kaulitz-Zwillinge gestorben

DE Deutsche Promis - Bill Kaulitz (33) trauert um seine Bulldogge Stitch, die im Alter von nur vier Jahren wenige Tage nach Familienhund Capper starb. Der Musiker verabschiedete sich auf Instagram emotional von seinem geliebten Hund.

Bill Kaulitz bricht es das Herz

“Ich werde nie verstehen, warum das Leben dich mir so früh genommen hat, so unerwartet, so plötzlich, nur wenige Tage nachdem wir unseren Capper verloren, als du erst 4 Jahre alt warst und wir beide noch so viele gemeinsame Pläne hatten”, schrieb Bill traurig zu einem Foto auf Instagram, das ihn und Stitch von hinten beim Blick über L.A. zeigt. “Mein Herz ist gebrochen und ich vermisse dich mehr, als Worte ausdrücken können. Danke, dass du mein Zuhause warst, mein furchtloser und starker Beschützer, dafür dass du mich zum Lachen brachtest und mir mit deinem Anblick deines kleinen Gesichts jeden Tag Freude bereitet hast. Ich liebe dich so sehr und werde dich für immer in meinem Herzen tragen!”

Tom und Heidi feiern Jahrestag

Familienhund Capper, der Bill, seinem Zwillingsbruder Tom und dessen Frau Heidi Klum gemeinsam gehörte, war nur wenige Tage zuvor im stolzen Alter von 15 Jahren gestorben. Zum Tod des Deutsch-Kurzhaar-Rüden postete Heidi die Worte: “Für immer geliebt. Für immer in unseren Herzen.” Anders als Bill, der erst einmal doppelte Trauerarbeit leisten muss, haben Tom und Heidi etwas, was sie ablenkt: Die zwei sind sage und schreibe schon vier Jahre verheiratet und offenbar verliebt wie am ersten Tag. Ihren Hochzeitstag am 19. Februar feierten sie, wie könnte es anders sein, mit ein paar sexy Nacktaufnahmen auf Instagram: In einem Zimmer voller roter Luftballons und roter Rosen umarmten und küssten die beiden einander selig. “Die Liebe meines Lebens”, schreibt Heidi dazu. Immerhin haben die beiden einander, während sich Bill Kaulitz momentan wohl ganz schon verlassen fühlt.

Bild: Faye's Vision/Cover Images