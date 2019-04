Allgemein | STAR NEWS

Bill Kaulitz: So steht es um sein Liebesleben

Bill Kaulitz (29) ist noch Single. Der Frontmann von Tokio Hotel ('Love Who Loves You Back') freut sich zwar für und mit seinem Bruder Tom (29), der mit Heidi Klum (45) verlobt ist, wartet selbst aber noch auf die große Liebe, die sein Leben für immer verändern könnte. Während alle Bandkollegen in festen Händen sind, schreitet Bill noch solo durchs Leben.

Alles halb so wild

Der Musiker erklärt im Gespräch mit 'GALA' auf die Frage, ob er in festen Händen sei: "Leider nicht. Schön wär's. Ich bin der einzige Single aus der Band. Das war schon immer so. Aber ich glaube, man kann nicht nach Liebe suchen, es muss passieren."

So einsam fühlt sich Bill aber gar nicht, denn im Interview mit 'Red' hatte er bereits geschmunzelt, in die Hochzeit von Heidi und Tom ja mit eingebunden zu sein: "Ich könnte mich nicht mehr freuen für die beiden. Es ist ja auch ein bisschen so, als würde ich mit heiraten."

Zu schüchtern

Kann Tom bei Bills Liebesleben nicht ein bisschen nachhelfen? So einfach ist das dann doch nicht, wie ersterer in einem Interview in 'Markus Lanz' erklärt hatte: "Man kann nicht verkuppeln. Daran glaube ich nicht. Ich spiele schon ab und zu mal Wingman, aber Bill ist total schüchtern. Der geht nie auf irgendwen zu." Da habe Tom vollkommen Recht, wie Bill zugeben musste: "Tom macht das manchmal für mich. Der versucht dann so ein bisschen einen Draht herzustellen, aber es ist nicht so einfach. Ich bin privat sehr, sehr schüchtern. Ich bin eher so ein bisschen zurückgezogen. Also ich feiere schon gerne und gehe raus, aber wenn ich dann Interesse habe, dann bin ich eher so in der wartenden Position." Das Warten wird sich bei jemandem wie Bill Kaulitz sicher früher oder später auszahlen.

