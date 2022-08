Allgemein | STAR NEWS

Bill Kaulitz schmollt: Kaum jemand will seine freizügigen Fotos kaufen

DE Deutsche Promis - Da zeigt man sich schon freizügig und dann das niemand sehen: Diese Erfahrung macht gerade Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz (32), der bei der Bezahlplattform OnlyFans Fotos für einen guten Zweck verkaufen will.

"Kaltherzige" Fans

Der Wahlkalifornier hatte sich gedacht, sein Account bei der Erotikplattform OnlyFans würde die Massen locken. Dort zeigt Bill viel Haut, aber für den Musiker ist die ganze Nummer eine Enttäuschung. Der gebürtige Leipziger wollte Geld sammeln für bedrohte Meerestiere. Der Erlös seiner freizügigen Bilder sollte ihnen helfen. Aber so viele folgen ihm noch nicht auf der Plattform und das hat auch seinen Grund: Man muss nämlich ein Abo für knapp zehn Euro im Monat beziehen. Das finden einige zu viel. Der Star empfindet es dagegen als "kaltherzig", dass sie nicht ihre Kreditkarte zücken wollen. "Das hab ich schon günstig gemacht", regte sich Bill im Podcast 'Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood' auf. "Ich hätte ja auch 40 Dollar verlangen können!" Den Hinweis seines Bruders, dass die Leute denken, er mit seinem vielen Geld könnte doch gleich spenden und nicht andere Menschen belangen, wies er zurück. Er habe das International Marine Mammal Project (IMMP) natürlich schon finanziell unterstützt.

Bill Kaulitz hat keine Probleme mit freizügigen Fotos

Jetzt ist es schon eher ungewöhnlich, dass sich jemand wie Bill Kaulitz der Erotikplattform widmet, denn dort tummelt sich normalerweise nur die ehemalige Prominenz, die wirklich Kohle braucht. Aber der Teenie-Liebling fand es wohl eine gute Lösung, um Geld zu sammeln. Was freizügige Fotos betrifft, ist er sowieso tiefenentspannt wie er Ina Müller in deren 'Inas Nacht' bestätigte. Auf ihre Frage, ob er potentiellen Liebespartnern per Handy auch Dick Pics schicken würde, kam ohne zu zögern ein "Oh ja!" Die Fotos wären aber so, dass man nicht gleich erkennen würde, dass er es ist. Verdächtige Tätowierungen würden verschleiert. "Ich bin so viel am Reisen, da verschickt man schon mal ein schönes Foto zwischendurch." Und wer weiß, vielleicht landet ja eines dieser Fotos von Bill Kaulitz bei seiner Spendenaktion - das sollte die Fans doch animieren, mal ein paar Dollar locker zu machen.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com