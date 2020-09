Allgemein | STAR NEWS

Bill Kaulitz: Jetzt wird er brutal ehrlich

DE German Stars - Bill Kaulitz (30) wird am 1. September 31 Jahre alt. Für viele Menschen wären 31 Lenze noch zu wenig, um eine fesselnde, ausführliche Autobiografie zu verfassen. Nicht so für Bill, schließlich hat der beliebte Sänger in seinem Leben bereits viel erlebt. Das hat er jetzt zu Papier gebracht. Im Januar soll 'Career Suicide. Meine ersten dreißig Jahre' auf dem Markt erscheinen.

Lachen, weinen, tanzen

Auf Instagram macht Bill seine Fans schon ganz neugierig, indem er einen kleinen Einblick in seine innere Welt gibt. Der Schreibprozess sei schwierig gewesen, gesteht der Musiker: "Meine Autobiographie zu schreiben war ein echter Trip. Es war nicht immer einfach, zurück zu schauen und in meine Vergangenheit abzutauchen. Manchmal war es ziemlich unangenehm. Ich bin aufgeregt und nervös; will, dass ihr sie bald lesen könnt. Es wird Dinge verändern. Es ist brutal ehrlich und meine Wahrheit. Ich habe mein Herz auf mehreren hundert Seiten ausgeschüttet, und jetzt könnt ihr sie vorbestellen. Hoffentlich wird das Buch euch zum Nachdenken anregen, zum Lachen, Weinen und vielleicht auch Tanzen bringen."

Bill Kaulitz wurde zwischen die Augen getroffen

Bill teilte auf seinem Instagram-Profil bereits das Cover seiner Memoiren. Darauf ist sein Gesicht in Nahaufnahme zu sehen. Auf seiner unteren Stirn, zwischen den Augen, klafft eine Schusswunde. Über dem Schwarz-Weiß-Bild prangt in grellen, pinken Lettern der Titel. Fans müssen sich noch ein paar Monate gedulden, denn der Band wird von Ullstein als Hardcover-Ausgabe erst am 4. Januar veröffentlicht.