Allgemein | STAR NEWS

Bill Kaulitz – jetzt auch mit Gesichts-Tattoo?

DE German Stars - Dass Tokio-Hotel Star Bill Kaulitz (30) ein großer Tattoo-Fan ist, beweisen die zahlreichen Tätowierungen, die seinen Körper zieren. Kaum eine Stelle gibt es, die nicht von einem Tattoo bedeckt ist - bis auf das Gesicht.

Real vs. fake

Doch das scheint nun auch vorbei zu sein: Auf Instagram zeigt sich der Schwager von Heidi Klum jetzt mit einem Gesichts-Tattoo. Die Buchstaben LA prangen auf seiner rechten Wange schräg unter dem Auge - eine Hommage an seinen aktuellen Wohnort Los Angeles. Doch im Kommentar klärt er auf, dass es sich bei den zwei Buchstaben nicht um eine echte Tätowierung handelt: "Real oder Fake, Henna- vs. Real-Tattoo. Entweder, oder? Ich mach einfach beides! Im Gesicht bis jetzt noch abwaschbar."

Bill Kaulitz’ Fans sind erleichtert

Ein Großteil der Instagram-Gemeinde ist erleichtert. "Danke Gott, dass es Henna ist", atmet ein Follower auf, während ein anderer schreibt: "Bitte kein echtes im Gesicht!" Ein nächster pflichtet bei: "Du hast so ein schönes Gesicht, lass das." Aber nicht alle Fans von Bill Kaulitz sind gegen das Gesichts-Tattoo: "Oh mein Gott, tu es. So heiß", schreibt da etwa die Dragqueen Candy Crash.