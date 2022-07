Allgemein | STAR NEWS

Bill Kaulitz: Das hätte er am besten mal nicht verraten

DE Deutsche Promis - Ex-Teenie-Schwarm Bill Kaulitz (32) wollte sich bei 'Böhmi brutzelt' eigentlich nur ans Kochen wagen, doch eine seiner Plaudereien hatte dann ein kleines Nachspiel.

"Wow, ein Shitstorm"

Ein paar Tage nach der Sendung wundert sich der Wahl-Kalifornier in dem Podcast 'Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood': "Da kriege ich so einen Shitstorm, wow! Das hat innerhalb von weniger als 24 Stunden fast zwei Millionen Klicks." Was da einigen so auf den Magen schlug, war die Aussage des Musikers, dass er meistens Essen bestellt und dann kam die vermeintliche Shitstorm-Bombe: "Also, oft bestelle ich auch Frühstück morgens, weil es mir zu aufwendig ist mit dem Toaster und so, das ist alles schon ein zu großer Hustle." Er fand ja gar nichts dabei und hatte den Clip aus der Sendung unschuldig auf TikTok gestellt. Da hatte der Tokio-Hotel-Star nicht damit gerechnet, dass sein Toaster-Boykott so viel Aufregung erzeugt.

Bill Kaulitz bekommt Rückendeckung von seinem Bruder Tom

Aber in diesen eher ungünstigen Zeiten regen sich die Leute eben auf, wenn das Geld nach eigenem Verständnis zum Fenster herausgeworfen wird. Sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz nimmt den "Verschwender" im Podcast in Schutz: "Das ist doch dein Geld und damit kannst du machen, was du willst." Der Toaster bleibt also weiterhin unbenutzt.

Dabei hatten die Zwillingsbrüder bei 'Böhmi brutzelt' großen Spaß gehabt – auch wenn sie zugeben mussten, dass sie eigentlich selten oder gar nicht den Kopflöffel schwingen. Aber sie wollten Weihnachtsente kochen, wie es ihre Oma immer macht und los ging es. Und man kann schon sagen, dass der Gitarrist fachmännisch die Kartoffeln schälte und klein schnitt. Nebenbei wurde auch über Tokio Hotel gesprochen und offenbart, dass Schlagzeuger Gustav Schäfer und Bassist Georg Listing sich eher gewollt im Hintergrund halten. "Keiner reißt sich darum, im Rampenlicht zu stehen. Da ist klar, dass nur ich im Rampenlicht stehe", grinste der Star mit Toaster-Aversion. Und wenn alle auf einen schauen, dann muss man eben auch vorsichtig sein, was man da so von sich gibt – diese Lektion hat Bill Kaulitz jetzt wohl gelernt.

Bild: Georg Wenzel/picture-alliance/Cover Images