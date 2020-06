Allgemein | STAR NEWS

Bereit für eine neue Liebe? Florian Silbereisen glaubt nicht, dass er “übrig bleibt”

DE German Stars - Am Mittwoch (10. Mai) war Sänger Florian Silbereisen (38) zusammen mit Thomas Anders (57) im Sat.1 "Frühstücksfernsehen" zu Gast. Dort machten die Musiker Werbung für ihre gemeinsame Platte 'Das Album'. "Wir haben 17 wirklich tolle Songs aufgenommen, die über das Leben, über Freundschaft, über die Liebe handeln und vor allem: tanzbar, singbar. Und vor allem uns beiden macht das Album richtig viel Spaß."

Liebe und Partnerschaften werden in der Musik verarbeitet

Moderatorin Marlene Lufen (49) wollte anschließend von den beiden Stars wissen, was sie über Liebe und Partnerschaften gelernt haben, was sie auch in ihrer Musik verarbeiten können. Thomas Anders antwortet: "Jeder Tag ist Lernen. Jeder Tag ist miteinander umgehen. Was für mich definitiv wichtig ist für die Partnerschaft, ist, dass man den anderen auch so lässt wie er ist."

Florian Silbereisen fürchtet nicht, allein zu bleiben

Daraufhin stellte die Moderatorin Florian die Frage, auf die sicher viele Fans gespannt gewartet hatten: Ist er bereit für die neue große Liebe? Der Schlager-Star, der bis 2018 mit Sängerin Helene Fischer liiert war, überlegte und packte dann aus: "Es kommt, wie es kommt im Leben." Dann schaut er Thomas Anders an und erklärt: "Wir haben uns nicht gesucht, aber gefunden! So wird das irgendwann auch der Fall sein. Insofern glaube ich, dass ich am Ende nicht übrig bleibe."