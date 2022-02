Allgemein | STAR NEWS

Ben Zuckers Liebeskummer-Lied: Jetzt meldet sich seine Ex

DE Deutsche Promis - Vor wenigen Wochen hatte Ben Zucker (38) im Podcast 'Natürlich Kohlensäure' erstmals von seinem Liebeskummer nach der Trennung von seiner Freundin berichtet. "Ich habe schon hin und wieder Liebeskummer. Bin manchmal auch trübselig", schüttete der Schlagerstar ('Mein Berlin') sein Herz aus. "Ich glaube, es wird echt schwer, eine Frau zu finden, mit der ich mich nochmal so gut verstehen werde." Zuletzt hatte 'Bild' sogar von Hochzeitsplänen berichtet.

Wie konnte das passieren?

Am Wochenende (12. Februar) sang er sich dann in der 'Giovanni Zarella Show' den Schmerz von der Seele. Seine neue Single 'Wie konnte das passieren?' soll ihm helfen, die Trennung zu verarbeiten. Viele Wochen hatte er den Kummer mit sich allein ausmachen müssen. "Das hat mich wirklich fertig gemacht", so der Star vor seinem Auftritt gegenüber 'Bild'. Doch eine Zuschauerin verfolgte die gefühlvolle Darbietung im TV mit gemischten Gefühlen: Ben Zuckers Ex Susann Jetzkus, selbst Sängerin und Songwriterin. Auch sie hat jetzt mit 'Bild' gesprochen, berichtete, dass die beiden sich online kennengelernt hatten.

Ben Zucker ist eifersüchtig

Es soll sofort gefunkt haben, den Lockdown verbrachte man gemeinsam. Doch dann zogen dunkle Wolken auf im Paradies. "Nach und nach stellte sich bei mir neben der Liebe ein komisches Gefühl ein", blickte Susann zurück. "Ben war auf jeden und alles eifersüchtig, was mir zu nah kam." Sie fügte hinzu: " Er ist ein Mensch, der möchte, dass alles genauso läuft, wie er will. Ich sollte nur noch für ihn da sein." Er selbst scheint das nicht abzustreiten, hatte im Podcast Ende Januar zugegeben: "Meine Frau ist schon meine Frau und da pass ich auch auf."

Neben seiner Eifersucht waren es wohl ihren musikalischen Ambitionen gewesen, die einen Keil zwischen die beiden trieben. Dabei macht sie ganz andere Musik als der Schlagerstar. Seine neue Single findet Susann Jetzkus jedoch aus anderen Gründen nicht so toll. "Er macht mit meinen Gefühlen und unserer Liebe nun Geld und PR. Ich fühle mich missbraucht!" schimpft Ben Zuckers Ex.

Bild: Sebastian Willnow/picture-alliance/Cover Images