Ben Zucker: Das geschah mit dem Verlobungsring

DE Deutsche Promis - Als sich Ben Zucker (39) Anfang des Jahres in seinem Podcast 'Natürlich Kohlensäure' bei seinen Fans meldete, hatte der Sänger ('Was für eine geile Zeit') traurige Neuigkeiten. Seine Verlobung sei aufgelöst.

"Das hat mich wirklich fertiggemacht"

Das war auch für einen Promi wie ihn schwer zu verarbeiten. "Ich habe schon hin und wieder Liebeskummer. Bin manchmal auch trübselig", schüttete der Sänger sein Herz aus. "Ich glaube, es wird echt schwer, eine Frau zu finden, mit der ich mich nochmal so gut verstehen werde." Gegenüber 'Bild' klagte er: "Das hat mich wirklich fertiggemacht." Sogar in einem Song versuchte er, seine Gefühle zu verarbeiten. Er betonte, dass er die Beziehung extra von Starrummel abgeschirmt hatte. "Ich wollte uns eine ehrliche Chance geben – ganz ohne Störgeräusche." Doch als sich seine Ex-Verlobte anschließend selbst zu Wort meldete, kam der Verdacht auf, dass es noch andere Gründe gab, warum Suzann Jetzkus nicht im Licht der Öffentlichkeit stand.

Wollte Ben Zucker eine Frau, die nur für ihn da ist?

So berichtete Ben Zuckers Ex ebenfalls in 'Bild', dass ihr einstiger Verlobter auf alles und jeden eifersüchtig gewesen sein. "Er ist ein Mensch, der möchte, dass alles genauso läuft, wie er will. Ich sollte nur noch für ihn da sein." Da passten Suzanns eigene Karrierepläne nicht so richtig dazu — und das trieb einen Keil zwischen die beiden: "In einer guten Partnerschaft soll doch der eine den anderen ermutigen, seinen Weg zu verfolgen". Bens Liebeskummer-Song 'Wie konnte das passieren?' beschrieb sie als PR-Masche.

Für alle, die es wissen wollen: Suzann hat den Verlobungsring nicht behalten. "Ich habe Ben den Verlobungsring zurückgegeben, den wollte ich nicht behalten. Ich wünsche ihm alles Gute, aber was soll ich damit? Diese Liebe ist vorbei." Ben Zucker scheint die Liebeskummer-Phase mittlerweile überwunden zu haben, denn seine neue Single "Was ich will bist du' klingt wieder optimistischer.

Bild: Mandoga Media/picture-alliance/Cover Images