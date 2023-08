Allgemein | STAR NEWS

Ben Zucker ist 40: „Ich werde gerne älter“

DE Deutsche Promis - Ben Zucker hat Grund zum Feiern: Am Freitag (4. August) ist der Sänger 40 Jahre alt. Klar, dass es eine große Party gibt. Doch die durfte er nicht selbst organisieren.

“Lasse mich überraschen”

"Ich werde mit meiner Familie und engen Freunden bei mir zu Hause feiern", verriet der Schlagerstar gegenüber 'Bild'. "Mehr weiß ich selbst nicht, denn mir wurde strengstens untersagt, mich um mein Geburtstagsfest zu kümmern – also lasse ich mich überraschen." Das schönste Geschenk machte sich Ben aber schon vor einer Weile, denn er ist wieder mit seiner Ex zusammen. “Mein Lieblingsmensch, mit dem ich mich gern durch die Stadt treiben lasse, ist meine Freundin", so der Musiker. Und: "Liebe ist der Grund, warum ich morgens aufstehe, und Sex ist die allerbeste Nebensache der Welt." Mit seiner Ex- und jetzt wieder aktuellen Freundin Suzann möchte er sogar eine Familie gründen.

Ben Zucker tut etwas für sich

Wann genau das passieren wird, weiß Ben Zucker allerdings noch nicht. Keine Spur von Torschlusspanik bei ihm, wie er 'Meine Schlagerwelt' vom MDR verriet: "Es fühlt sich gut an. Ich werde gerne älter. Das Gefühl, schon einiges erreicht haben zu dürfen, hilft natürlich dabei. Das einzige Problem…man muss deutlich mehr tun, um sich fit zu halten…aber diese Herausforderung nehme ich gern an." In der Tat tut Ben einiges für das gute Gefühl mit 40: "Ich stehe immer so gegen halb 8 auf, dann laufe ich auf meinem Laufband 10.000 Meter, rudere 5.000 Meter, dann fahr ich Fahrrad und mache ein paar Liegestütze. Das dauert alles so eineinhalb bis zwei Stunden und dann starte ich in den Tag." So fit ist Ben Zucker sicher auch für seine rauschende Geburtstagsparty gerüstet.

Bild: Sebastian Willnow/picture-alliance/Cover Images